Ayhan Bora Kaplan Soruşturmasında Flaş Gelişme: Gizli Tanık İfadesini Çekti, Kaplan Salondan Çıkarıldı

Sanıklardan Barış Kurt'un şoförlüğünü yaptığını, 8 yıl boyunca her işine koşturduğunu, her türlü telefon konuşmasına ve görüşmesine şahit olduğunu anlatan Doğan, 'Zamanla bildiklerim bana ağır gelmeye başladı. İhalelerde yaptığı uygunsuzluklar, hak yediğini ve yasal olmayan işlere karıştığını bildiğim için rahatsız oldum. Olayların bana da sıçramasından korktuğum için ayrılmak istedim.' diye konuştu.

Yanından ayrılmak istediği Barış Kurt'tan para da istediğini belirten Doğan, 'Paramı vereceğini söyledi. Ayhan Bora ile birlikte geldiler.' dedi. Ardından gittikleri bir mekanda darbedildiğini, kendisine işkence yapıldığını öne süren Doğan, iki gün sonra ellerinden kurtulduğunu, kendisini görenlerin polisi araması üzerine hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Tanık Erkan Doğan, 2016'da yaşadığı olaylar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.