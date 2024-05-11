Dans, Müzik, Eğlence! Bekarlığa Veda Partisinde Dans Edilecek 15 Şarkı
Dans, Müzik, Eğlence! Bekarlığa Veda Partisinde Dans Edilecek 15 Şarkı
İster bekarlığa veda partinizde, ister düğün ister kına after partinizde, ya da sadece canınız kız kıza eğlenmek istediğinde açıp deli gibi dans edebileceğiniz o liste karşınızda!
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1. Hadise - Evlenmeliyiz
2. Sertab Erener - Rengârenk
3. 4Yüz "Kız Kıza" [Official Music Video ]
4. Hadise - Deli Oğlan
5. Demet Akalın - Evli, Mutlu, Çocuklu
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6. Ceylan - Antebin Hamamları
7. İrem Derici - Dantel
8. Demet Akalın - Çalkala
9. Gülşen - Bangır Bangır
10. Edis - Çok Çok
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