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Dans Etmeyi Bilmeseniz de Bu Şarkılarla Anında Ritme Ayak Uydurun

etiket Dans Etmeyi Bilmeseniz de Bu Şarkılarla Anında Ritme Ayak Uydurun

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.06.2025 - 20:04

Eğlenceli şarkılar dinlemeyi seviyor ama iş dans etmeye gelince kitlenip kalıyorsanız kendinizi ritme bırakmanın tam zamanı! Zaten vücudunuz siz istemeseniz bile anında yolunu bulacak! İşte sizi harekete geçirecek birbirinden eğlenceli şarkılar.

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1. Vidrado Em Voce

2. Calabria

3. Balada

4. Bum Bum Tam Tam

5. Sağlam Kalça

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6. Hotel Room Service

7. Cinderella Snapped

8. Toca Toca

9. Bangır Bangır

10. Bir Tanecik Aşkım

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