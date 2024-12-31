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Dans Eden de Var, Uçuruma Asan da: Farklı Din ve Kültürlerdeki Cenaze Törenleri

Dans Eden de Var, Uçuruma Asan da: Farklı Din ve Kültürlerdeki Cenaze Törenleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 15:38

İslam dininde vefat eden kişilere büyük bir saygı gösterilir. Cenaze gassal tarafından yıkanır, kefenlenir ve ardından defin işlemine geçilir. Namazlar, dualar, Kur'an okunması İslam'daki cenaza törenlerinin bileşenidir. Ölüm, her toplam için öenmli bir olaydır. Tarihte ölüler için çeşitli gelenekler ve töreler uygulanmıştır. Elbette bu töreler, toplumun kültürel birikimine, inanışına göre farklılık gösterir.

Farklı dinler ve kültürlerde cenaze törenlerinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek ister misiniz?

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1. Hristiyanlık'ta cenaze törenleri mezheplere göre farklılık gösterir.

1. Hristiyanlık'ta cenaze törenleri mezheplere göre farklılık gösterir.

Hristiyan aleminde genel olarak kaybedilen kişiyi toprağa gömme ritüeli gerçekleştirilir. Katolik cenaze törenleri ayinler, dualar eşliğinde gerçekleşir. Ortodoks törenlerinde ise dualar ve sembolik eylemler ön plana çıkar. Protestan mezhebinde ise kişiye özgü ritüeller gerçekleştirilebilir.

Defin işlemi öncesinde beden yıkanır, kefenlenir ve bir tabuta yerleştirilir. Tabut, ilahiler eşliğinde kilisiye götürülür. Mezar hazırlandıktan sonra mezarda ayin ve cenaze işlemi yapılır.

Cenazenin ardından ikinci gün, ölü için yeniden bir tören yapılır. Bu kez vefat eden kişinin akrabaları, yardımda bulunmak için yiyecek dağıtır. Üç gün boyunca yas tutulur, yakın çevre cenaze evine gider. 

Dördüncü günde ise papaz, ölen kişinin mezarını tütsüler.

2. Yahudi cenazelerinde de ölü toprağa verilir. Yakma işlemi kabul edilemez.

2. Yahudi cenazelerinde de ölü toprağa verilir. Yakma işlemi kabul edilemez.

Yahudi geleneklerinde ölü yakmak kabul edilemez. Bedenin doğal yollarla toprağa karışması gerekir. Cenaze törenlerinde çiçekler yer almaz. Defin işleminin fazla geciktirilmeden kısa sürede yapılması tavsiye edilir.

3. Budistler reenkarnasyon inancına sahip olduğu için aslında bedenin diğer dünyadaki yaşama geçtiğine inanılır.

3. Budistler reenkarnasyon inancına sahip olduğu için aslında bedenin diğer dünyadaki yaşama geçtiğine inanılır.

Budizm'de cenaze törenleri de farklı ritüeller ile gerçekleştirilir. Merhuma en güzel elbiseleri giydirilir, sırt üstü yatırılır ve ölünün sadece sağ eli ve başı açıkta bırakılır. Ölünün yakınları ve rahipler sağ eline su serperek tanrıdan onun günahlarının affı için dualar eder. 

Ölü evi rahipler tarafından 6 akşam ziyaret edilir. Bu sırada ölü evi mumlar, çiçeklerle donatılır. 7 günün sonunda ise cenaze yakılır. Kalan küller ise aile üyelerine verilir. Küller, belli bir süre saklandıktan sonra istenilen yere savrulur.

Reenkarnasyona göre ölüm bir yok oluş değildir. Bu sebeple cenaze törenlerinde ağlanmaz.

4. Gana kültüründe ise ölen kişinin hayatını kutlamak için yakınları bir araya gelir ve dans eder.

4. Gana kültüründe ise ölen kişinin hayatını kutlamak için yakınları bir araya gelir ve dans eder.

Gana kültüründe cenaze bir yas değildir. Kişinin yaşamış olduğu hayatın kutlanması anlamına gelir. Vefat eden kişinin yakınları, cenaze töreninde dans eder. 

Öyle ki son yıllarda bu iş için profesyonel dansçılar bile tutulmaya başlandı.

5. Filipinler'in bir kabilesinde ise tabutlar gömülmez, bir uçuruma asılır.

5. Filipinler'in bir kabilesinde ise tabutlar gömülmez, bir uçuruma asılır.

Filipinler'de çok çeşitli cenaze ritüelleri var. Tinguian kabilesinin üyeleri, birisi vefat edince ona en güzel kıyafetleri giydirir, bir sandalyeye oturtur ve yanan bir sigarayı dudaklarına koyar.

Başka bir kabile ise tabutları toprağa gömmek yerine gökyüzüne çıkartır. Uçuruma asılan bu tabutlarla, ölen kişilerin atalarına ve cennete daha yakın olduğuna inanılır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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