Dans Eden de Var, Uçuruma Asan da: Farklı Din ve Kültürlerdeki Cenaze Törenleri

Budizm'de cenaze törenleri de farklı ritüeller ile gerçekleştirilir. Merhuma en güzel elbiseleri giydirilir, sırt üstü yatırılır ve ölünün sadece sağ eli ve başı açıkta bırakılır. Ölünün yakınları ve rahipler sağ eline su serperek tanrıdan onun günahlarının affı için dualar eder.

Ölü evi rahipler tarafından 6 akşam ziyaret edilir. Bu sırada ölü evi mumlar, çiçeklerle donatılır. 7 günün sonunda ise cenaze yakılır. Kalan küller ise aile üyelerine verilir. Küller, belli bir süre saklandıktan sonra istenilen yere savrulur.

Reenkarnasyona göre ölüm bir yok oluş değildir. Bu sebeple cenaze törenlerinde ağlanmaz.