Dans Eden de Var, Uçuruma Asan da: Farklı Din ve Kültürlerdeki Cenaze Törenleri
Dans Eden de Var, Uçuruma Asan da: Farklı Din ve Kültürlerdeki Cenaze Törenleri
İslam dininde vefat eden kişilere büyük bir saygı gösterilir. Cenaze gassal tarafından yıkanır, kefenlenir ve ardından defin işlemine geçilir. Namazlar, dualar, Kur'an okunması İslam'daki cenaza törenlerinin bileşenidir. Ölüm, her toplam için öenmli bir olaydır. Tarihte ölüler için çeşitli gelenekler ve töreler uygulanmıştır. Elbette bu töreler, toplumun kültürel birikimine, inanışına göre farklılık gösterir.
Farklı dinler ve kültürlerde cenaze törenlerinin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek ister misiniz?
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1. Hristiyanlık'ta cenaze törenleri mezheplere göre farklılık gösterir.
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2. Yahudi cenazelerinde de ölü toprağa verilir. Yakma işlemi kabul edilemez.
3. Budistler reenkarnasyon inancına sahip olduğu için aslında bedenin diğer dünyadaki yaşama geçtiğine inanılır.
4. Gana kültüründe ise ölen kişinin hayatını kutlamak için yakınları bir araya gelir ve dans eder.
5. Filipinler'in bir kabilesinde ise tabutlar gömülmez, bir uçuruma asılır.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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