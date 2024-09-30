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Danla Detonenin Tillahını Yaptı, Ezgi Mola Cilt Bakımına Gitti: 30 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Danla Detonenin Tillahını Yaptı, Ezgi Mola Cilt Bakımına Gitti: 30 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Pelin Akil, kızları okula yolladı.

Pelin Akil, kızları okula yolladı.

Çağla Şıkel, iyi haftalar diledi.

Çağla Şıkel, iyi haftalar diledi.

Hande Erçel, yeğeni Mavi'yle vakit geçirdi.

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Şeyma Subaşı, tatlı patatesli latte içti.

Gamze Erçel, Mavi'nin üşüttüğünü duyurdu.

Gamze Erçel, Mavi'nin üşüttüğünü duyurdu.
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Hadise, yeğeni Melik'le hasret giderdi.

Hadise, yeğeni Melik'le hasret giderdi.

Berfu Yenenler, yine çekimdeydi.

Berfu Yenenler, yine çekimdeydi.

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Özge Özpirinçci, günü kendine ayırdı.

Ezgi Mola, soluğu cilt bakımında aldı.

Ezgi Mola, soluğu cilt bakımında aldı.
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Yasemin Tatlıses, ikizlerini arkadaşlarıyla buluşturdu.

Yasemin Tatlıses, ikizlerini arkadaşlarıyla buluşturdu.

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