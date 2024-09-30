Danla Detonenin Tillahını Yaptı, Ezgi Mola Cilt Bakımına Gitti: 30 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Danla Detonenin Tillahını Yaptı, Ezgi Mola Cilt Bakımına Gitti: 30 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil, kızları okula yolladı.
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Çağla Şıkel, iyi haftalar diledi.
Hande Erçel, yeğeni Mavi'yle vakit geçirdi.
Şeyma Subaşı, tatlı patatesli latte içti.
Gamze Erçel, Mavi'nin üşüttüğünü duyurdu.
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Hadise, yeğeni Melik'le hasret giderdi.
Berfu Yenenler, yine çekimdeydi.
Özge Özpirinçci, günü kendine ayırdı.
Ezgi Mola, soluğu cilt bakımında aldı.
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Yasemin Tatlıses, ikizlerini arkadaşlarıyla buluşturdu.
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