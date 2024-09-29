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Eda Ece'nin Komşuculuk Sevdasından, Kültür Aşılayan Pelin Akil'e: 29 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Eda Ece'nin Komşuculuk Sevdasından, Kültür Aşılayan Pelin Akil'e: 29 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 01:07

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Arzu Sabancı, düğün kombinini paylaştı.

Arzu Sabancı, düğün kombinini paylaştı.

Şeyma Subaşı yine televizyon ve kitap ikilisiyle sabah keyfindeydi.

Şeyma Subaşı yine televizyon ve kitap ikilisiyle sabah keyfindeydi.

Müge Boz ve ailesi kendi çikolatalarını yaptı.

Müge Boz ve ailesi kendi çikolatalarını yaptı.

Pelin Akil, ikizlerini İstanbul Modern'e götürdü.

Pelin Akil, ikizlerini İstanbul Modern'e götürdü.

Çağla Şıkel yazı hala kapatamadı.

Çağla Şıkel yazı hala kapatamadı.
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Zeynep Bastık, film önerisinde bulundu.

Zeynep Bastık, film önerisinde bulundu.

Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ve Alina Boz denize girdi.

Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ve Alina Boz denize girdi.

Eda Ece komşulucuğa sardı.

Eda Ece komşulucuğa sardı.

Pınar Deniz, görümcesinin paylaşımına hikayesinde yer verdi.

Pınar Deniz, görümcesinin paylaşımına hikayesinde yer verdi.

Danla Bilic, atıyla poz kesti.

Danla Bilic, atıyla poz kesti.
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Yasemin Tatlıses'in oğlu bal kabağından pek bir şikayetçiydi.

Yasemin Tatlıses'in oğlu bal kabağından pek bir şikayetçiydi.

Nazlı Sabancı, kızını gezmelere çıkardı.

Nazlı Sabancı, kızını gezmelere çıkardı.
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