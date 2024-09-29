Eda Ece'nin Komşuculuk Sevdasından, Kültür Aşılayan Pelin Akil'e: 29 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Eda Ece'nin Komşuculuk Sevdasından, Kültür Aşılayan Pelin Akil'e: 29 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Arzu Sabancı, düğün kombinini paylaştı.
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Şeyma Subaşı yine televizyon ve kitap ikilisiyle sabah keyfindeydi.
Müge Boz ve ailesi kendi çikolatalarını yaptı.
Pelin Akil, ikizlerini İstanbul Modern'e götürdü.
Çağla Şıkel yazı hala kapatamadı.
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Zeynep Bastık, film önerisinde bulundu.
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ve Alina Boz denize girdi.
Eda Ece komşulucuğa sardı.
Pınar Deniz, görümcesinin paylaşımına hikayesinde yer verdi.
Danla Bilic, atıyla poz kesti.
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Yasemin Tatlıses'in oğlu bal kabağından pek bir şikayetçiydi.
Nazlı Sabancı, kızını gezmelere çıkardı.
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