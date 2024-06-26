Danla Bilic Sabah Sabah Gerildi, Tatlıses İkizleri Kalp Eritti: 26 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Danla Bilic Sabah Sabah Gerildi, Tatlıses İkizleri Kalp Eritti: 26 Haziran'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pınar Altuğ, her sene olduğu gibi bu sene de yazlıkçılığın keyfini çıkardı.
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Demet Akalın, milli takımın galibiyetiyle kendinden geçti.
Şeyma Subaşı yazın vazgeçilmezi eriğe sardı.
Sabahın köründe kalkan Danla Bilic, "kimse benden merhamet beklemesin" dedi.
Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in klonunu doğurduğunu bir kez daha kanıtladı.
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Hazal Kaya Pride haftasını kutladı.
Özge Özpirinçci, yine kızı Mercan'ın tatlılığıyla kalp eritti.
Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın tüm çocukları sırtında taşıdığı anları paylaştı.
Ceyda Düvenci, yeni imajıyla gecelere aktı.
Ezgi Mola, oğlu Can'ı modern şarkılarla uyuttu.
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Cemal Can Canseven ve Burcu Biricik milli takım gururuyla coştu.
Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım, maç boyunca totem olsun diye güzel kızı Mavi'nin tacını taktı.
Zeynep Bastık filtreyle çiçeklendi.
Çağla Şıkel, tenis oynayan oğluna aşık oldu.
Yasemin Tatlıses'in ikizleri gören herkesin içini sımsıcak yaptı.
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