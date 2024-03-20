Daha Verimli Bir Uyku İçin Yapman Gereken 10 Şey
Daha Verimli Bir Uyku İçin Yapman Gereken 10 Şey
Daha verimli bir uyku, genel sağlığımız ve zindelik düzeyimiz için son derece önemlidir. İyi bir uyku kalitesi, gün boyunca daha enerjik olmanıza, odaklanmanıza ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur.
İşte daha verimli bir uyku için yapabileceğiniz 10 şey. 👇
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1. Düzenli bir uyku programı oluşturmak.
2. Uygun bir uyku ortamı oluşturmak.
3. Düzenli egzersiz yapmak.
4. Kafein ve alkol tüketimini azaltmak.
5. Yatmadan önce stresi azaltmak.
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6. Akşam yemeğini hafif tutmak.
7. Uyku öncesi teknolojik cihaz kullanımını sınırlamak.
8. Uyku sinyallerini tanımak.
9. Uykusuz kalma endişesini azaltmak.
10. Profesyonel yardım almak.
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