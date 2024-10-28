Daha Önce Hakeme Kırmızı Kart Gösteren Salih Dursun Bu Kez Sosyal Medyadan Seslendi
Daha Önce Hakeme Kırmızı Kart Gösteren Salih Dursun Bu Kez Sosyal Medyadan Seslendi
Bandırmaspor maçında hakem kararlarına öfkelenen Sakaryaspor kaptanı Salih Dursun, sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.
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1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, 17 Eylül Stadı’nda Sakaryaspor’u 3-2 yenerek galibiyete ulaştı. Sakaryaspor cephesinde hakeme tepki vardı.
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Sakaryaspor takım kaptanı Salih Dursun da sosyal medyadan tepkilere katılarak paylaşım yaptı.
Trabzonspor forması giyerken hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren ve ceza alan Salih Dursun'un hakemlerle yıldızı bir türlü barışmıyor.
Sakaryaspor'un Karagümrük'e 4-0 yenildiği maçta da hakeme "Ne ayaksınız lan siz?" dediği için kırmızı kart gören Salih, bu kez story attı.
Salih maçın hakeminin olduğu skor görselini paylaşarak "Kendimi zor tutuyorum sinirden. Allah’ım sabır ver, yazık çok yazık” dedi.
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