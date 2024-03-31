Daha İyi Bir Yaşamı Mümkün Kılan 10 Basit Alışkanlık

Düzenli olarak zihinsel ve duygusal bakım yapmak için zaman ayırın. Kitap okumak, meditasyon yapmak, günlük tutmak veya hobilerle uğraşmak gibi aktivitelerle hem zihinsel hem de duygusal olarak daha iyi hissedebilirsiniz. Bunun yanında negatif düşünce kalıplarını tanıyın ve bunları olumlu düşüncelerle değiştirmek için çaba gösterin, rahatladığınızı göreceksiniz!