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Daha Hızlı ve Verimli Çalışmanı Sağlayacak 8 Yapay Zeka Aracı

Daha Hızlı ve Verimli Çalışmanı Sağlayacak 8 Yapay Zeka Aracı

godot
godot - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 14:01

Yapay zeka artık çok gelişti. İşlerinde yapay zeka araçlarını kullananlar çok daha verimli ve hızlı çalışabiliyor. Biz de sizin için bu mucizevi yapay zeka araçlarını derledik.

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1. ChatGPT

1. ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT diyalog ve metin yazma üzerine uzmanlaşmış, gün geçtikçe daha da gelişen bir yapay zeka aracı.

ChatGPT ortalama matematik sorularını çözebiliyor, belli başlı kodları yazabiliyor, hatta ilişki tavsiyesi bile verebiliyor.

2. Cleanvoice

2. Cleanvoice

Cleanvoice adından da anlaşılacağı üzere ses kayıtlarını analiz eden ve seslerdeki gürültüyü, dış sesleri ve bulanıklıkları otomatik olarak düzelten bir yapay zeka aracı.

3. Timely

3. Timely

Timely aslında senin kişisel asistanın. İster günlük ister haftalık programını oluşturup sonra o sorumluluklarını yavaş yavaş yerine getirdikçe Timely'e bildiriyorsun. O da yaptıklarını otomatik olarak gruplayıp sana üretkenlik tavsiyeleri veriyor. Üstelik kullanması da çok basit.

4. Adobe Photoshop AI Generative Fill

4. Adobe Photoshop AI Generative Fill

Photoshop kullananların kurtarıcısı Generative Fill, basit metinlerle tasarımları otomatik olarak gerçekçi bir şekilde doldurmanı sağlıyor.

5. Cleanup

5. Cleanup

Cleanup, çok basit ve hızlı şekilde fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırmanı sağlıyor.

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6. Brandmark

6. Brandmark

Markanın adını, sloganını, anahtar kelimelerini ve nasıl bir logo istediğini anlatıyorsun; Brandmark senin için en güzel logo seçeneklerini oluşturuyor.

7. Otter AI

7. Otter AI

Otter AI, hocanın anlattığı dersi, toplantı notlarını, beyin fırtınalarını hatta tüm sesli konuşmaları metne döküp senin için istediğin uzunlukta özetliyor.

8. Gemini

8. Gemini

Google tarafından geliştirilen Gemini, yalnızca metin değil görüntü, ses, video gibi tüm formatlardaki verileri anlayıp analiz edebiliyor. Genel matematik, fizik hatta tarih problemlerini bile cevaplayabiliyor.

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