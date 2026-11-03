Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Ölüm Haberi Yayıldı: Torunundan Sert Tepki Geldi!

17 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen usta oyuncu, sahne tozunu ilk kez Bakırköy Halkevi'nde yuttu ve 1957'de Mahşere Kadar filmiyle beyaz perdeye adım attı. Kelebekler Çift Uçar, Gurbet Kuşları, Düğün ve Kuyucaklı Yusuf gibi yapımlarla Yeşilçam'ın sevilen yüzleri arasına giren Mekin, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'la başrolü paylaştığı 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit karakteriyle kuşaklar boyu hafızalarda kaldı.

Hayatını sinemaya adayan Ahmet Mekin, 1980'den bu yana Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde, set ve kamera gürültüsünden uzak bir hayat sürüyor.