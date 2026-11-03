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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Ölüm Haberi Yayıldı: Torunundan Sert Tepki Geldi!

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Ölüm Haberi Yayıldı: Torunundan Sert Tepki Geldi!

Yeşilçam Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
03.11.2026 - 07:35
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Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada hızla yayılan vefat iddiaları, sevenlerini kısa sürede derin bir endişeye sürükledi. Erdek'teki evinde sakin bir hayat süren 94 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunu merak edenlerin sorularına ise ailesinden net bir cevap geldi.

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Ahmet Mekin, yaklaşık 200 filmlik kariyerinde en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'iyle hatırlanıyor.

Ahmet Mekin, yaklaşık 200 filmlik kariyerinde en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'iyle hatırlanıyor.

17 Ağustos 1932'de İstanbul'da Ahmet Kurteli adıyla dünyaya gelen usta oyuncu, sahne tozunu ilk kez Bakırköy Halkevi'nde yuttu ve 1957'de Mahşere Kadar filmiyle beyaz perdeye adım attı. Kelebekler Çift Uçar, Gurbet Kuşları, Düğün ve Kuyucaklı Yusuf gibi yapımlarla Yeşilçam'ın sevilen yüzleri arasına giren Mekin, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'la başrolü paylaştığı 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit karakteriyle kuşaklar boyu hafızalarda kaldı.

Hayatını sinemaya adayan Ahmet Mekin, 1980'den bu yana Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde, set ve kamera gürültüsünden uzak bir hayat sürüyor.

Torunu Mekin Sezer, dedesi Ahmet Mekin hakkındaki ölüm iddialarına 'yalan haber' diyerek tepki gösterdi.

Torunu Mekin Sezer, dedesi Ahmet Mekin hakkındaki ölüm iddialarına 'yalan haber' diyerek tepki gösterdi.

Erdek'teki bu sakin hayat, usta oyuncunun hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlarla bir anda gündemin ortasına düştü; sevenleri telaşa kapılırken 'Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu?' sorusu aramalarda öne çıktı.

Kendisi de oyunculuk yapan torunu Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddialara sert bir dille karşılık vererek 'Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız' ifadelerini kullandı. Sezer'in bu net çıkışı, dedesi için endişelenen hayranlarının yüreğine su serpti.

Ahmet Mekin geçen yıl kalça kemiğini kırmıştı, o dönemde de hakkında ölüm iddiası çıkmıştı.

Ahmet Mekin geçen yıl kalça kemiğini kırmıştı, o dönemde de hakkında ölüm iddiası çıkmıştı.

Sezer'in 'iyiyiz sağlıklıyız' sözleri, usta oyuncunun geçen yıl atlattığı zorlu süreci hatırlayanları özellikle rahatlattı. Ahmet Mekin, Mayıs 2025'te Ocaklar'daki evinin yakınında yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışıp yere düşmüş, kalça kemiği kırılınca Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma'daki hastaneye sevk edilmişti. Kırık kemiğin vidalama yöntemiyle yerine sabitlendiği ameliyatın ardından taburcu edilen usta oyuncu, iyileşme sürecini Erdek'teki evinde istirahat ederek geçiriyor.

Üstelik bu, Mekin hakkında çıkan ilk ölüm iddiası da değil. Ameliyat günlerinde oyuncu Lale Belkıs'ın Mekin'in vefat ettiğini sanarak yaptığı ve kısa süre sonra sildiği paylaşım da benzer bir paniğe yol açmış, torunu o zaman da 'Dedem son derece sağlıklı, vefat etmedi' diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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