Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin'in Ölüm Haberi Yayıldı: Torunundan Sert Tepki Geldi!
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Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada hızla yayılan vefat iddiaları, sevenlerini kısa sürede derin bir endişeye sürükledi. Erdek'teki evinde sakin bir hayat süren 94 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunu merak edenlerin sorularına ise ailesinden net bir cevap geldi.
Ahmet Mekin, yaklaşık 200 filmlik kariyerinde en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'iyle hatırlanıyor.
Torunu Mekin Sezer, dedesi Ahmet Mekin hakkındaki ölüm iddialarına 'yalan haber' diyerek tepki gösterdi.
Ahmet Mekin geçen yıl kalça kemiğini kırmıştı, o dönemde de hakkında ölüm iddiası çıkmıştı.
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