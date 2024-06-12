Daha Fazla Öz Güvenli Bir Kadın Olmanı Sağlayacak 10 Şey
Daha Fazla Öz Güvenli Bir Kadın Olmanı Sağlayacak 10 Şey
Bir kadına en çok yakışan şey öz güvendir. Eğer öz güvenini artırmak istiyorsan bu içerik sana! Maddeleri tek tek not alsan iyi edersin...
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1. Kendini tanımak ve olduğun kabul etmek kadar önemlisi yok!
2. Hayatına dair kısa ve uzun vadeli planlar yap!
3. Olabildiğince negatif düşüncelerden uzak dur!
4. Sadece düşünceler yetmez, negatif insanları da hayatından çıkar!
5. Kişisel bakımını aksatma!
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