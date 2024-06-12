Daha Fazla Öz Güvenli Bir Kadın Olmanı Sağlayacak 10 Şey

İlla herkes standartlara göre çok güçlü, çok güzel olacak diye bir şey yok! Herkesin güzellik ve güç ölçütü kendinedir. Sen kendi zayıf ve güçlü yönlerini bilip buna göre hareket edersen en akıllıca kararı vermiş olursun. Kendini tanıdıkça öz güvenin de artar!