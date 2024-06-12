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Daha Fazla Öz Güvenli Bir Kadın Olmanı Sağlayacak 10 Şey

etiket Daha Fazla Öz Güvenli Bir Kadın Olmanı Sağlayacak 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 18:01

Bir kadına en çok yakışan şey öz güvendir. Eğer öz güvenini artırmak istiyorsan bu içerik sana! Maddeleri tek tek not alsan iyi edersin...

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1. Kendini tanımak ve olduğun kabul etmek kadar önemlisi yok!

İlla herkes standartlara göre çok güçlü, çok güzel olacak diye bir şey yok! Herkesin güzellik ve güç ölçütü kendinedir. Sen kendi zayıf ve güçlü yönlerini bilip buna göre hareket edersen en akıllıca kararı vermiş olursun. Kendini tanıdıkça öz güvenin de artar!

2. Hayatına dair kısa ve uzun vadeli planlar yap!

Eğer ki plansız bir şekilde ilerlersen bir sonraki gün için herhangi bir motivasyonun olmaz. Yarına daha motive bir şekilde uyanmak, her yeni günden keyif alarak dimdik durmak istiyorsan hedefler belirlemeli ve bunları gerçekleştirmek için planlar yapmalısın.

3. Olabildiğince negatif düşüncelerden uzak dur!

En ufak olayda bile negatif şeyler düşünüp kendi modunu düşürüyorsan bunu acilen bırakmanı öneririz! Negatif düşünceler senin öz güvenini düşürür, kendini iyi hissetmenin önüne geçer. Olumlu düşünceleri ve bu düşünme tarzını hayatına empoze etmelisin.

4. Sadece düşünceler yetmez, negatif insanları da hayatından çıkar!

Sana iyi gelmeyen insanlar enerjini düşürür, sana zarar verirler. Birini çok seviyor olman onun hayatında veya yakınında olması için geçerli bir sebep değildir. Sana iyi gelmeyen ne varsa kendinden uzaklaştırmalısın. Unutma, her şeyden önce önemli olan sensin!

5. Kişisel bakımını aksatma!

Eğer ki aynaya baktığın kişiyi beğenirsen öz güvenin her geçen gün daha da artar. Bunun için kişisel bakımına zaman ayırabilir, düzenli olarak saçlarını kestirip boyatabilir veya yüz yogası yapabilirsin. Bakımsız olmak kendini kötü hissetmene sebep olabilir.

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6. Kendini geliştirmeye odaklan!

Devamlı olduğun yerde saydığın bir döngüye girersen bu durum seni mutlu etmemeye başlar. Bunu yenmenin yolu da tabii ki yeni beceriler öğrenmekten geçiyor. Müzik aleti çalmayı veya yeni bir dil öğrenmeyi deneyebilirsin. Bunun için çabalamak bile sana iyi gelecektir. Bilgin arttıkça öz güvenin de otomatik olarak artar!

7. Başkalarının senin yerine karar vermesine izin verme!

Kendi kararlarını kendin mi veriyorsun yoksa başkaları mı etkili oluyor? Sen bu sorunun cevabını düşünürken biz sana şunu söylemiş olalım: öz güvenli birine dönüşmek için kendi kararlarını kendin veriyor olmalısın! Başkalarını düşünme, kendine odaklan ve kararlarını bu şekilde ver.

8. “Kötü saç günü” yaşamamaya dikkat et!

Bazı günler saçlarımızı yıkamaya üşeniriz ve öylece yağlı veya kötü görünen saçlarla dışarı çıkarız. Bunu yapmayı bir an önce bırak ve dışarı en güzel halinle çık. Markete gidiyor olsan bile bunu uygula. Emin ol bize teşekkür edeceksin!

9. Korkularınla yüzleş!

Korkularımız bizi birçok şeyden geride tutar. Bu nedenle korkularından arınmanı öneririz. Bunu nasıl mı yapacaksın? Terapi alabilir ve bu şekilde korkularını yenmek için irili ufaklı adımlar atabilirsin. Korkularını yendikçe öz güvenin artacaktır.

10. Çevrende seni destekleyecek insanları tut!

Seni her olayda destekleyen, dertlerini dinleyen, ihtiyacın olduğunda motive eden insanlar varsa her zaman çok daha öz güvenli hissedersin. Eğer hayatında öyle insanlar varsa onları kaybetmemeye bak!

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