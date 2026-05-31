Daha 17 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Daha 17 İlk Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy - TV Editörü
31.05.2026 - 16:42
Kanal D'nin büyük bir merakla beklenen yepyeni yaz dizisi Daha 17 bu akşam var mı yok mu sorusu, yayınlanan etkileyici fragmanların ardından izleyiciler tarafından internette yoğun şekilde aranmaya başladı. Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz gibi güçlü isimlerin paylaştığı yapımın meraklıları, 31 Mayıs Kanal D yayın akışı listesini kontrol ederek Daha 17 ilk bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak öğrenmek istiyor.

Peki, Daha 17 bu akşam başlayacak mı? İşte heyecanla beklenen Daha 17 1. bölüm detayları, konusu, oyuncuları ve Kanal D'nin bu akşama özel yayın akışı...

Ekran başına geçecek dizi severlere müjdeli haber: Daha 17 bu akşam 1. bölümüyle Kanal D ekranlarında başlıyor. Pastel Film imzalı dram ve gençlik türündeki yeni dizi, bu akşam itibarıyla pazar günlerinin yeni hakimi olmaya aday.

Daha 17 Dizisinin Konusu Ne, İlk Bölümde Neler Olacak?

İstanbul'dan Bodrum'un büyüleyici atmosferine uzanan Daha 17 ilk bölüm konusuyla izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor:

  • Yetiştirme yurtlarında büyüyen 17 yaşındaki gözü kara delikanlı Aras (Çağan Efe Ak), öldüğünü sandığı kardeşinin aslında hayatta olduğunu ve bir aileye evlatlık verildiğini öğrenir. Aldığı isimsiz bir ihbarla kardeşini bulmak için Bodrum'a doğru yola çıkar.

  • Aras'ın yolu Bodrum'un en güçlü ve nüfuzlu ailesi olan Akkayalar ile kesişir. Ailenin kontrolcü kadını Şebnem (Nesrin Cavadzade) ve acımasız oğlu Teoman (Ata Yaşat), Aras'ı çok çabuk 'istenmeyen kişi' ilan edecektir.

  • Bodrum Eğitim Vakfı Lisesi'ne kaydolan Aras, burada Akkayaların kızı Leyla (Ceren Ayruk) ile geri dönülemez bir aşkın içine çekilirken, kardeşini bulma yolunda büyük düşmanlıklar ve sarsıcı sırlarla yüzleşecektir.

31 Mayıs 2026 Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:00 Yabancı Damat (Tekrar) 

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Canlı)

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi (Yeni Bölüm) 

13:45 Güller ve Günahlar (Tekrar)

16:15 İnci Taneleri (Tekrar) 

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Daha 17 (İlk Bölüm - 1. Bölüm)

23:15 Daha 17 (Tekrar)

01:45 Taş Kağıt Makas (Tekrar) 

03:45 Poyraz Karayel

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
