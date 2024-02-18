CV'de Başak Burcu Görünce Direkt Eleyen Yönetici "Bu Kadarı da Olmaz" Dedirtti
CV'de Başak Burcu Görünce Direkt Eleyen Yönetici "Bu Kadarı da Olmaz" Dedirtti
Astrolojiye ister inanın ister inanmayın ama pek çok insan hayatını buna göre yönetiyor. Bir kullanıcı da yönetici arkadaşının adayları burçlarına göre seçtiğini söyleyerek zaten harlı olan tartışmayı daha da alevlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğduğumuz ay ve saat gerçekten kaderimizi değiştiriyor mu bilemiyoruz ancak astroloji göz ardı edilemeyecek kadar çok kişi için hayli önemli.
Bir kullanıcı da üst düzey yönetici olduğunu söylediği arkadaşının başak burcu kişileri işe almadığını söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Duruma esprili yaklaşanlar olsa da...
Kullanıcılar genel olarak bu durumun saçmalığına haklı olarak hayli bilendiler.
Ve bu garip uygulamaya tepkiler de gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Bir kullanıcı ise başından geçen ilginç bir mülakatı böyle anlattı. 👇
Ardından ise işe alımlardaki garip standartla peş peşe geldi.
👇
Tüm bunların ardından ise olması gereken CV'nin nasıl düzenleneceğine dair tartışmalar başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizin enteresan mülakat anılarınız veya duyduğunuz olaylar var mı?
Buyurun yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda