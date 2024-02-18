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CV'de Başak Burcu Görünce Direkt Eleyen Yönetici "Bu Kadarı da Olmaz" Dedirtti

CV'de Başak Burcu Görünce Direkt Eleyen Yönetici "Bu Kadarı da Olmaz" Dedirtti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 14:27

Astrolojiye ister inanın ister inanmayın ama pek çok insan hayatını buna göre yönetiyor. Bir kullanıcı da yönetici arkadaşının adayları burçlarına göre seçtiğini söyleyerek zaten harlı olan tartışmayı daha da alevlendirdi.

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Doğduğumuz ay ve saat gerçekten kaderimizi değiştiriyor mu bilemiyoruz ancak astroloji göz ardı edilemeyecek kadar çok kişi için hayli önemli.

Doğduğumuz ay ve saat gerçekten kaderimizi değiştiriyor mu bilemiyoruz ancak astroloji göz ardı edilemeyecek kadar çok kişi için hayli önemli.

Kimileri için burçlar ve özellikleri yalnızca bir sohbet konusu veya öylesine bilinen kişisel bir özellikken kimileri ise işi çok daha ciddi boyutlara vardırıyorlar.

Bir kullanıcı da üst düzey yönetici olduğunu söylediği arkadaşının başak burcu kişileri işe almadığını söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Bir kullanıcı da üst düzey yönetici olduğunu söylediği arkadaşının başak burcu kişileri işe almadığını söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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Duruma esprili yaklaşanlar olsa da...

Duruma esprili yaklaşanlar olsa da...
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Kullanıcılar genel olarak bu durumun saçmalığına haklı olarak hayli bilendiler.

Kullanıcılar genel olarak bu durumun saçmalığına haklı olarak hayli bilendiler.
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Ve bu garip uygulamaya tepkiler de gecikmedi.

Ve bu garip uygulamaya tepkiler de gecikmedi.
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Bir kullanıcı ise başından geçen ilginç bir mülakatı böyle anlattı. 👇

Bir kullanıcı ise başından geçen ilginç bir mülakatı böyle anlattı. 👇
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Ardından ise işe alımlardaki garip standartla peş peşe geldi.

Ardından ise işe alımlardaki garip standartla peş peşe geldi.

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Tüm bunların ardından ise olması gereken CV'nin nasıl düzenleneceğine dair tartışmalar başladı.

Tüm bunların ardından ise olması gereken CV'nin nasıl düzenleneceğine dair tartışmalar başladı.
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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sizin enteresan mülakat anılarınız veya duyduğunuz olaylar var mı?

Sizin enteresan mülakat anılarınız veya duyduğunuz olaylar var mı?
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Buyurun yorumlara!

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