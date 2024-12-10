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Çürütemediklerimizden misiniz?

etiket Çürütemediklerimizden misiniz?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 08:01

Eskiden dille ilgilenen kişilere dilci dendiğini biliyorum. Daha çok halk arasında kullanılan bu terim, dil bilimci kadar akademik ve profesyonel bağlamlarda tercih edilmezdi. Ben de uzun yıllardır dille ilgilenen bir dilci olarak, yılın kelimelerini yakından takip ediyorum. Bu yılın kelimesi ise bir hayli düşündürücü: beyin çürümesi

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Beyin çürümesi nedir?

Beyin çürümesi nedir?

Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi seçilen bu ifade, bireylerin zihinsel ve entelektüel kapasitelerinin, gereksiz veya emek istemeyen içeriklerin aşırı tüketimi sonucunda bozulmasını ifade ediyor.

Derin düşünme ve eleştirel bakış tehdit altında mı?

Dijital dünyadaki bitmek bilmeyen içerik akışı, kolay erişim ve sürekli tüketim kültürü yalnızca bireylerin odaklanma yetisini değil, aynı zamanda derin düşünme ve eleştirel bakış açısını da tehdit ediyor. “Beyin çürümesi” kavramı da modern toplumun en büyük sorunlarından biri haline geliyor.

Oxford bize bir şey mi anlatmak istiyor?

Bu kelimenin seçimi, aslında bir uyarı niteliği taşıyor: Tükettiğimiz içeriklerin niteliğine dikkat etmezsek, zihinsel sağlığımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Daha bilinçli dijital tüketim alışkanlıkları geliştirmek, faydalı bilgilerle zihni beslemek ve zamanımızı anlamlı etkinliklere ayırmak bu soruna karşı alabileceğimiz önlemlerden sadece birkaçı.

Tehlikenin farkında mıyız?

Beyin, kullanılmadığında değil, gereksizle doldurulduğunda çürür. Beyin çürüyor. Sessizce! Farkında mıyız? Peki bireylerin beyinlerinin çürümesinden en çok kim yararlanır? Artık durup düşünme zamanı. Bu çürümenin önüne geçmek için siz ne yapıyorsunuz?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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