Cüneyt Özdemir’den Fatih Altaylı’ya Destek: "Kurt Kuzuyu Yemek İsteyince 36 Saniye Yeterli Oluyor"

'Fatih Altaylı ile tanışalı kaç yıldı oldu hatırlamıyorum. Bir radyoda gazeteleri yorumladığı yılları hatırlıyorum. Sanırım 90’ların başlarındaydı. Bab'ı Ali yokuşu muydu adı, her gün gazeteleri okuyup acımasızca eleştirirdi… Çok popüler bir radyo programıydı. Radyo ve televizyonların yeni şaha kalktığı günlerdi.

Kardak krizinde karşılaştığımız hatırlıyorum. Gümüşlük’te… Bir bota atlayıp Kardak’a gitmişti hatta eşi Hande de yanındaydı…

Sonraki yıllarda Doğan Holding’de ben Cnntürk’teyken o da Kanal D tarafındaydı. Ara sıra denk gelirdik…

Sonraki yıllarda ailece görüşmeye başladık. Beraber tatillerde bir arada olduk, evlerimize gidip geldik. Çok iyi kaz yapar bakın Fatih…

Habertürk’te başının çok belaya girdiği bir dönem ben 5n1k’ya konuk olarak çıkarttım. Şu anda hala bize bel altı vurmak için o programı kullanırlar. Bayağı içten ve doğrudan tartışmıştık. Hiçbir şeye eyvallahı olmayan iki gazeteci olarak birbirimize girmiştik. ( O programdan sonra başım Doğan Tv’de çok belaya girdi belki o da ilk kez burada öğrenecek hiç söylemedim ona..)

Sonra ne oldu bilmiyorum daha az görüşür olduk. Pek çok konuda gönüş olarak ayrı düştük. Ben Youtube’a girdiğimde beni ‘youtuber’ diye küçümsüyordu sonra şartlar denilen o vahim şey onu da YouTube macerasına getirdi. Youtube’da çok başarılı oldu Fatih.

İzlenirliklerde hepimizi geçti.

Yeni kurulan bu dünyada muhalefetin yaptığından çok daha büyük bir etkisi olan yayınlar yaptı. Biliyorum söyledikleri özellikle iktidar cenahı için yenilir yutulur şeyler değildi. En son geçtiğimiz aylarda bir mekanda karşılaştık. Biraz son zamanlardaki durumu konuştuk neşesi yerindeydi. Tedirgindi ama korkmuyordu.

Bu akşam saatlerinde gözaltına alındığını öğrendim. Hepimizin beklediği bir durumdu ne yazık ki… Türkiye’de değil artık gazeteci her sosyal medya kullanıcısı için olası bir senaryo bu…

Fatih’in son yayınında yaptığı konuşma kısaltılmış ve montajlanmış çok büyük bir çarpıtma ve yanlış anlamaya dönüştürülmüş. Yaklaşık 3 dakikalık konuşmanın aslını dinlediğinizde öyle apar topar gözaltına alınmayı hak etmeyecek bir konuşma olduğunu görüyorsunuz..

Ama kurgulanan 36 sn’lik bölümü tamamen bir manipülasyon.

Biliyoruz ki Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma nedeni sadece bu konuyla değil son zamanlarda hükümete yönelik sert eleştirileri.

Kurt kuzuyu yemeye karar verince 36sn’lik bir çarpıtma metin yeterli olabiliyor.

Fatih’i cumartesi akşamüstü apar topar gözaltına alınması bugüne kadar gördüğümüz her türlü tuhaf gözaltına alınma ritüellerinin de üzerinde…

Bugün YouTube yayıncılarını ben demokrasinin düdüklü tencereleri olarak görüyorum. Biliyorsunuz çok basınç uyguladığınız yerde tencerenin biraz havasını boşaltmanız gerekir. Şu anda troller Fatih Altaylı'nın gözaltısı üzerine halay çekiyorlar ama hala aklı selim düşünen hükümeti yönetenlere ve bu kararı alanlara bir çağrım var.

‘Bırakın muhalefet de sesini beğenseniz de beğenmeseniz de biraz olsun duyurabilsin. Her beğenmediğinizi sesi susturabilirsiniz ama tarih gösteriyor ki bu uzun dönemde sürdürülebilir bir yöntem değil. Sadece Türkiye’de değil, hiçbir yerde değil. Açılım sürecinin yaşandığı, Ortadoğu’da kapalı ülkelerin çöktüğü, savaşa sürüklendiği bir dönemde en çok ihtiyacımız olan şey çok seslilik ve demokrasi ve hukuk.

Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığı suçun yatarı bile yok. Bu yüzden bu kararı alanlara dostça ve içten bir ricam var.

Fatih Altaylı’yı serbest bırakın.

Fatih Altaylı gazetecidir.

ve gazetecilik suç değildir.'