“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlaması: Berkin Elvan’ın Anne ile Babasına Hapis Cezası
“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlaması: Berkin Elvan’ın Anne ile Babasına Hapis Cezası
15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonrasında hayatını kaybetmişti.
Berkan Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.
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Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden biri de Berkin Elvan olmuştu.
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Anne ile babasına hapis cezası verildi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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