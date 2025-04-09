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“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlaması: Berkin Elvan’ın Anne ile Babasına Hapis Cezası

“Cumhurbaşkanına Hakaret” Suçlaması: Berkin Elvan’ın Anne ile Babasına Hapis Cezası

Berkin Elvan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 12:15

15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonrasında hayatını kaybetmişti.

Berkan Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

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Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden biri de Berkin Elvan olmuştu.

Gezi Parkı eylemlerinin simgelerinden biri de Berkin Elvan olmuştu.

Başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle tam 269 gün komada kalan Berkin Elvan, kalbi durduğunda 15 yaşında ve 16 kiloydu.

Berkin’i öldüren polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri reddedildi. 

Berkin’in öldürülmesine ilişkin dosya hala Yargıtay'da karar aşamasında bekliyor.

Anne ile babasına hapis cezası verildi

Anne ile babasına hapis cezası verildi

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla görülen davada karar çıktı. 

Gülsüm Elvan 11 ay 20 gün ile babası Sami Elvan 1 yıl 2 ay 17 gün hapse çarptırıldı. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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