Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Sabancı Arasındaki Samimi Diyalog Dikkat Çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Sabancı Arasındaki Samimi Diyalog Dikkat Çekti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Sabancı arasındaki diyalog dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti hizmete alındı.
Pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı.
Törende gündem ile ilgili konuşan Erdoğan ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus YK üyesi sahibi Ali Sabancı'nın arasında geçen diyalog dikkat çekti.
Erdoğan, kurdele kesimi yaptığı sırada "Ali bey nerede?" dedi. Bunun üzerine Ali Sabancı, Erdoğan'ın yanına geldi.
Erdoğan, sonrasında "Ali Bey bak şimdi ikinci pist de devreye girdi. Bak şimdi Türk Hava Yolları 300 tane uçak alacak" dedi. Ali Sabancı'da "Biz de 150 tane alacağız" yanıtını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabancı'nın cevabı üzerine Erdoğan, yurt içi uçuşlarını kastederek, "Onların ne kadarı bize?" diye sordu. Sabancı ise "Hepsi sizin" şeklinde cevap verdi.
Erdoğan, samimi diyaloğun ardından "Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilke imza atıyor. İnşallah daha da artarak devam edecek" sözleriyle konuşmasını bitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Sabancı arasında geçen diyalog 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda