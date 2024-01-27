Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı: 35 Bin Sağlık Personeli Alımı Yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı: 35 Bin Sağlık Personeli Alımı Yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre, sağlık sektörüne 35 bin yeni personel katılacak.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken önümüzdeki ay kamuya 35 bin yeni sağlık personeli katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evrensel kamu yönetim ilkeleriyle bağdaşmadığı için eleştirilen İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, açılışta gerçekleştirdiği açıklamalarda yerel seçimlerden hemen önce kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelinin alınacağını duyurdu.
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