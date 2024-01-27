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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı: 35 Bin Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı: 35 Bin Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre, sağlık sektörüne 35 bin yeni personel katılacak.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken önümüzdeki ay kamuya 35 bin yeni sağlık personeli katılacağını duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırırken önümüzdeki ay kamuya 35 bin yeni sağlık personeli katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evrensel kamu yönetim ilkeleriyle bağdaşmadığı için eleştirilen İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evrensel kamu yönetim ilkeleriyle bağdaşmadığı için eleştirilen İzmir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açılışta gerçekleştirdiği açıklamalarda yerel seçimlerden hemen önce kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelinin alınacağını duyurdu.

Erdoğan, açılışta gerçekleştirdiği açıklamalarda yerel seçimlerden hemen önce kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelinin alınacağını duyurdu.

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Başak Destan

suriyeli mi ?

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hizmet sektörünü büyüterek hem ekonomiyi bozuyor hem de tabanı genişleterek kendisine bağlıyor. planladığı gibi

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