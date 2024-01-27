NASA'nın Ayakkabıyla Dahi Girilmemesi Gerektiğini Söylediği Salda Gölü'nün Kenarına Asfalt Yol Yaptılar
NASA'nın Ayakkabıyla Dahi Girilmemesi Gerektiğini Söylediği Salda Gölü'nün Kenarına Asfalt Yol Yaptılar
Kaynak: https://twitter.com/bisikletkulubu_/s...
Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nün son hali hepimizin içini acıtırken bir de etrafına bisiklet yolu yapıldığı açıklandı. Bisiklet yolunun görüntüleri paylaşılırken sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
En nadide doğal güzelliklerimizden olan Salda Gölü, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yavaş yavaş eridi.
Hepinizin bildiği gibi NASA, “Ayakkabıyla bile girilmemeli” açıklamasını yaparak doğal güzelliğimizi korumamız gerektiğini belirtmişti.
Ve tabii ki bu açıklama bir kulaktan girip diğerinden çıktı. Sonrasında da Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda'nın eski halinden eser kalmadı.
Son olarak Burdur Valisi Türker Öksüz'ün Salda Gölü'nün etrafına 15 kilometrelik "bisiklet yolu" yapıldığı açıklandı.
Yapılan açıklamayla birlikte asfalt atılan yolun görüntüleri paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videoyu gören birçok kişi, Salda'nın son haline tepki gösterdi.👇
👇
👇
👇
Gelen tepkilerin ardından Bisiklet Kulübü hesabından açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda