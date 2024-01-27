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NASA'nın Ayakkabıyla Dahi Girilmemesi Gerektiğini Söylediği Salda Gölü'nün Kenarına Asfalt Yol Yaptılar

NASA'nın Ayakkabıyla Dahi Girilmemesi Gerektiğini Söylediği Salda Gölü'nün Kenarına Asfalt Yol Yaptılar

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 16:13

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nün son hali hepimizin içini acıtırken bir de etrafına bisiklet yolu yapıldığı açıklandı. Bisiklet yolunun görüntüleri paylaşılırken sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/bisikletkulubu_/s...
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En nadide doğal güzelliklerimizden olan Salda Gölü, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yavaş yavaş eridi.

En nadide doğal güzelliklerimizden olan Salda Gölü, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yavaş yavaş eridi.

Hepinizin bildiği gibi NASA, “Ayakkabıyla bile girilmemeli” açıklamasını yaparak doğal güzelliğimizi korumamız gerektiğini belirtmişti.

Hepinizin bildiği gibi NASA, “Ayakkabıyla bile girilmemeli” açıklamasını yaparak doğal güzelliğimizi korumamız gerektiğini belirtmişti.

Ve tabii ki bu açıklama bir kulaktan girip diğerinden çıktı. Sonrasında da Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda'nın eski halinden eser kalmadı.

Ve tabii ki bu açıklama bir kulaktan girip diğerinden çıktı. Sonrasında da Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda'nın eski halinden eser kalmadı.

Son olarak Burdur Valisi Türker Öksüz'ün Salda Gölü'nün etrafına 15 kilometrelik "bisiklet yolu" yapıldığı açıklandı.

Son olarak Burdur Valisi Türker Öksüz'ün Salda Gölü'nün etrafına 15 kilometrelik "bisiklet yolu" yapıldığı açıklandı.
twitter.com

Yapılan açıklamayla birlikte asfalt atılan yolun görüntüleri paylaşıldı.

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Videoyu gören birçok kişi, Salda'nın son haline tepki gösterdi.👇

Videoyu gören birçok kişi, Salda'nın son haline tepki gösterdi.👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Gelen tepkilerin ardından Bisiklet Kulübü hesabından açıklama geldi.

Gelen tepkilerin ardından Bisiklet Kulübü hesabından açıklama geldi.
twitter.com
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Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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