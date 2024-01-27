NASA'nın Ayakkabıyla Dahi Girilmemesi Gerektiğini Söylediği Salda Gölü'nün Kenarına Asfalt Yol Yaptılar

Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nün son hali hepimizin içini acıtırken bir de etrafına bisiklet yolu yapıldığı açıklandı. Bisiklet yolunun görüntüleri paylaşılırken sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Detaylar...👇