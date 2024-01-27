Mahfi Eğilmez’den “Greedflasyon” Örneği: “Bize Açıklanan Enflasyon Ne?”

Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz ortamı, her gün yeni ekonomik terimler öğrenmemize neden oluyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez’in geçtiğimiz günlerde ortaya attığı “greedflasyon” terimine yeni bir örnek geldi. Eğilmez, Antalya’daki her şey dahil otel ücretlerini paylaştı.