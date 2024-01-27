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Mahfi Eğilmez’den “Greedflasyon” Örneği: “Bize Açıklanan Enflasyon Ne?”

Mahfi Eğilmez’den “Greedflasyon” Örneği: “Bize Açıklanan Enflasyon Ne?”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 14:03

Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz ortamı, her gün yeni ekonomik terimler öğrenmemize neden oluyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez’in geçtiğimiz günlerde ortaya attığı “greedflasyon” terimine yeni bir örnek geldi. Eğilmez, Antalya’daki her şey dahil otel ücretlerini paylaştı.

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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısı çok ses getirmişti.

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısı çok ses getirmişti.

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Mahfi Eğilmez, Antalya’daki her şey dahil sistemiyle hizmet veren otellerin bir yılda artan ücretlerini paylaştı.

Mahfi Eğilmez, Antalya’daki her şey dahil sistemiyle hizmet veren otellerin bir yılda artan ücretlerini paylaştı.

“Antalya'da geçen yaz 6 gecesi 35 bin TL olan her şey dahil tatil için bu yıl aynı dönem ve aynı koşullar için istenen fiyat 111 bin lira. Enflasyon % 65 ise bu greedflasyon. Yok eğer enflasyon % 300 ise enflasyon diye açıklanan ne?”

“Antalya'da geçen yaz 6 gecesi 35 bin TL olan her şey dahil tatil için bu yıl aynı dönem ve aynı koşullar için istenen fiyat 111 bin lira. Enflasyon % 65 ise bu greedflasyon. Yok eğer enflasyon % 300 ise enflasyon diye açıklanan ne?”

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Greedflasyon örneği sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Greedflasyon örneği sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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