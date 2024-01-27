Mahfi Eğilmez’den “Greedflasyon” Örneği: “Bize Açıklanan Enflasyon Ne?”
Mahfi Eğilmez’den “Greedflasyon” Örneği: “Bize Açıklanan Enflasyon Ne?”
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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in geçtiğimiz günlerde yazdığı köşe yazısı çok ses getirmişti.
Mahfi Eğilmez, Antalya’daki her şey dahil sistemiyle hizmet veren otellerin bir yılda artan ücretlerini paylaştı.
“Antalya'da geçen yaz 6 gecesi 35 bin TL olan her şey dahil tatil için bu yıl aynı dönem ve aynı koşullar için istenen fiyat 111 bin lira. Enflasyon % 65 ise bu greedflasyon. Yok eğer enflasyon % 300 ise enflasyon diye açıklanan ne?”
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Greedflasyon örneği sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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