Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olaylar Sonrası Açıklama: “Bayrağa ve Mazlumlara Uzanan Elleri Kırarız”

Kayseri’de yaşanan küçük çocuğa tecavüz olayı sonrasında Suriye’de Türk vatandaşlarına saldırılar düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu ve “hem bayrağa hem de mazlumlara uzanan elleri kırarı” ifadelerini kullandı.