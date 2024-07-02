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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olaylar Sonrası Açıklama: “Bayrağa ve Mazlumlara Uzanan Elleri Kırarız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olaylar Sonrası Açıklama: “Bayrağa ve Mazlumlara Uzanan Elleri Kırarız”

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 20:58

Kayseri’de yaşanan küçük çocuğa tecavüz olayı sonrasında Suriye’de Türk vatandaşlarına saldırılar düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu ve “hem bayrağa hem de mazlumlara uzanan elleri kırarı” ifadelerini kullandı.

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Değişen bakanlar sonrasında yeni kabine toplantısı bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Değişen bakanlar sonrasında yeni kabine toplantısı bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan; “Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize emek, fedakârlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla inşallah yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Erdoğan; “Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize emek, fedakârlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla inşallah yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kamu düzeninin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Geçmişte etki ajanları ve provokatörler eliyle ülkemize hangi bedellerin ödetildiğini gayet net hatırlıyoruz. Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok çok iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmediğimizi altını çizerek söylemek istiyorum.” dedi.

Kamu düzeninin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Geçmişte etki ajanları ve provokatörler eliyle ülkemize hangi bedellerin ödetildiğini gayet net hatırlıyoruz. Kayseri'de iğrenç ve rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. İkinci perde ise Suriye'nin kuzeyinde sergilendi. Bunları kimin yazdığını çok çok iyi biliyoruz. Ne biz ne Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmediğimizi altını çizerek söylemek istiyorum.” dedi.

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gmzebrkts

yooo bir şey yaptığınız yok boş boş konuşmak yapsaydınız şimdiye kadar yapar onları kendi ülkelerine gonderirdin

Cindirella Man

Allahaşkına kimin elini kırdın bu güne kadar seni eleştirenler den başka

Bozkurt

Suriyeliler benim kardeşlerim değil. Suriyeliler, Avrupa'ya karşı koz olarak kullananların ve pazarlık konusu yapanların da kardeşleri değil.