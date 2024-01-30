Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehirspor ile İlgili Soruya Verdiği Cevap Güldürdü: 'Ben Gelip Oynayamam'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu “Gençlik Aşkıyla Eskişehir” programı kapsamında Eskişehir’de gençlerle bir araya geldi.
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“Gençlik Aşkıyla Eskişehir” programında ise bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eskişehirspor'un Bal Ligi'nde olduğunu söyleyerek, 'Bizim sizlerden istediğimiz, bu şehrin, bu takımın taraftarı olarak nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz, neler yapmayı düşünüyorsunuz?' diye sordu.
O gencin sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ee yani ben gelip oynayamam' dedi.
İşte o anlar: 👇
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