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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram Telefonu: Bir Tek Fatih Erbakan’a Yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram Telefonu: Bir Tek Fatih Erbakan’a Yok!

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.04.2024 - 17:56

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti lideriyle telefonda bayramlaştığını açıkladı. Erdoğan’ın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bayramlaşmaması ise dikkat çekti.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile telefonda bayramlaştığını paylaştı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile telefonda bayramlaştığını paylaştı.

Erdoğan, son yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı araması ise dikkat çekti.

Erdoğan, son yapılan yerel seçimlerde en fazla oyu alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı araması ise dikkat çekti.

Fatih Erbakan, özellikle İsrail ile yapılan ticaret meselesi yüzünden hükümeti eleştiriyordu.

Fatih Erbakan, özellikle İsrail ile yapılan ticaret meselesi yüzünden hükümeti eleştiriyordu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklaması 👇

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