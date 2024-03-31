Muhafazakar Ailenin Rockçı ve Janti Çocuğu: Fatih Erbakan'ın Özel Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar

'Tipinde kızları çeken mıktanıs özelliği vardır. Politik görüşlerinde babası gibi sert manevralarıyla ünlüdür. En sevdiği müzik türleri ilahiler, kasideler, metal ve rocktır. Sınıfta cuma namazına giden grubun kurucusu ve temsilcisidir. Zeki olan Fatih, yazılılarda etrafındakilere yardımcı olur.'