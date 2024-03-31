Muhafazakar Ailenin Rockçı ve Janti Çocuğu: Fatih Erbakan'ın Özel Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar
Muhafazakar Ailenin Rockçı ve Janti Çocuğu: Fatih Erbakan'ın Özel Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın gençlik hikayesi ise diğerlerinden oldukça farklı. Bakalım bu detaylar sizi şaşırtacak mı?
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2023 seçimlerine sayılı günler kala siyaset sahnesinde adı en çok konuşulan isimlerden biri de Fatih Erbakan. Tam adıyla Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan.
Şu an gördüğümüz çoğu siyasi liderden onu ayıran en belirgin fark, Türkiye siyasetinde önemli rolü olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmek olabilir.
Milli Görüş akımının kurucusu olan Necmettin Erbakan'ın üçüncü çocuğu ve tek oğlu Fatih Erbakan. İki ablasından sonra onun aileye katılma tarihi ise 1979.
Babasının ekranlara çıkarken yanından ayırmayarak adeta veliaht olarak ilan ettiği Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamış.
Onunla ilgili şaşırtıcı bilgiler ve iddialar aslında lise döneminde başlıyor. Mesela Ayrancı Lisesi'nde okurken arkadaşları onu "Tipinde kızları çeken mıktanıs özelliği vardır." diye tanımlamış.
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Her gün okulun önünden 06 RP plakalı bir siyah Mercedes'le alınması da tabii onun diğer öğrencilere göre daha "havalı" yapmış.
Jöleli saçları, janti kıyafetleri, arkadaşlarıyla kafelere gitmesi aslında o dönem benzer gruplarda takılan Ankaralı gençlerin hatırladığı detaylar.
Fakat 1997 yılında yani babasının Başbakanlığı döneminde ilk trafik kazasını yapması belki de onun bilinen ilk sansasyonu.
Çünkü o dönem kendisinin ehliyetli olup olmadığı ya da kazayı yapanın Başbakanlık koruması olup olmadığı net bir şekilde açıklanmadı. Bu soru işaretleri, Fatih Erbakan'ın üstünde patlayan ilk flaşlardandı.
Lüks markalara olan ilgisi dikkat çektikten sonra gazetecilerin detaylarla ilgilenmesinden de kaçamadı haliyle. Camide namaz kılarken görüntülenen Fatih Erbakan'ın Versace çorapları yine gündemde adının konuşulmasına sebep oldu.
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Kazadan sonra annesi Nermin Erbakan'ın kendisine aldığı mavi, tek kapılı Mercedes ile gazetecilere yakalandığında ise açıklaması şöyle oldu: "220 kesmiyor şehir içinde. Daha beter arabalar alacağız inşallah, daha çok çatlayacak millet"
Altınoluk'ta Erbakan ailesi için özel yaptırılan iskeleden denize girmesi ve o dönem muhafazakarlar için yeni çıkan tesettüre uygun mayolardan giymesi çok konuşuldu.
İlk tercihi olan Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün açılış konuşmasında Rektör Mehmet Haberal'ın laiklik vurgulu konuşmasını, törene katılan Erbakan Ailesi'nin alkışlamaması ise dikkatlerden kaçmamıştı.
Babasının "3 milyar emekli maaşı ile geçiniyorum" şeklindeki mal beyanından sonra Mercedes CL 500 ile görüntülenmesi ise devam eden tartışmanın ateşini harlamış oldu.
Necmettin Erbakan'ın Türk siyasetindeki rolü sebebiyle her zaman sorumluluk hissettiğini söyleyen Fatih Erbakan'ı gülerken gören çok fazla insan yok. Ancak o 2013 yılında Kübra Par'a yaptığı röportajda oldukça esprili biri olduğunu söylemiş.
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Aynı röportajda okul yıllarında hiç kız arkadaşı olmadığını, içkili mekanlara gittiğini ancak alkolün kokusundan dahi hoşlanmadığını ve tadını bile bilmediğini söylemiş.
Özel hayatını da oldukça gözlerden uzak yaşayan Fatih Erbakan, babasının siyasi yasağının bittiği tarih olan 23 Şubat 2003 yılında Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin ikiz kızları var.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın özel hayatıyla ilgili az bilinen detayların kısa özeti işte böyle. 2024 Yerel Seçimlerinde başarılı bir sonuç alan Fatih Erbakan'ın bakalım siyasi kariyerinde ne gibi gelişmeler olacak?
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