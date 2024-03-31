Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Muhafazakar Ailenin Rockçı ve Janti Çocuğu: Fatih Erbakan'ın Özel Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar

etiket Muhafazakar Ailenin Rockçı ve Janti Çocuğu: Fatih Erbakan'ın Özel Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:26

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın gençlik hikayesi ise diğerlerinden oldukça farklı. Bakalım bu detaylar sizi şaşırtacak mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

2023 seçimlerine sayılı günler kala siyaset sahnesinde adı en çok konuşulan isimlerden biri de Fatih Erbakan. Tam adıyla Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan.

2023 seçimlerine sayılı günler kala siyaset sahnesinde adı en çok konuşulan isimlerden biri de Fatih Erbakan. Tam adıyla Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan.

Şu an gördüğümüz çoğu siyasi liderden onu ayıran en belirgin fark, Türkiye siyasetinde önemli rolü olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmek olabilir.

Şu an gördüğümüz çoğu siyasi liderden onu ayıran en belirgin fark, Türkiye siyasetinde önemli rolü olan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmek olabilir.

Milli Görüş akımının kurucusu olan Necmettin Erbakan'ın üçüncü çocuğu ve tek oğlu Fatih Erbakan. İki ablasından sonra onun aileye katılma tarihi ise 1979.

Milli Görüş akımının kurucusu olan Necmettin Erbakan'ın üçüncü çocuğu ve tek oğlu Fatih Erbakan. İki ablasından sonra onun aileye katılma tarihi ise 1979.

Babasının ekranlara çıkarken yanından ayırmayarak adeta veliaht olarak ilan ettiği Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamış.

Babasının ekranlara çıkarken yanından ayırmayarak adeta veliaht olarak ilan ettiği Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamış.

Ahmet Hakan ve Zahit Akman'ın 1995 yılında Erbakan'ın evinde yaptığı röportajdan bir kare.

Onunla ilgili şaşırtıcı bilgiler ve iddialar aslında lise döneminde başlıyor. Mesela Ayrancı Lisesi'nde okurken arkadaşları onu "Tipinde kızları çeken mıktanıs özelliği vardır." diye tanımlamış.

Onunla ilgili şaşırtıcı bilgiler ve iddialar aslında lise döneminde başlıyor. Mesela Ayrancı Lisesi'nde okurken arkadaşları onu "Tipinde kızları çeken mıktanıs özelliği vardır." diye tanımlamış.

'Tipinde kızları çeken mıktanıs özelliği vardır. Politik görüşlerinde babası gibi sert manevralarıyla ünlüdür. En sevdiği müzik türleri ilahiler, kasideler, metal ve rocktır. Sınıfta cuma namazına giden grubun kurucusu ve temsilcisidir. Zeki olan Fatih, yazılılarda etrafındakilere yardımcı olur.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Her gün okulun önünden 06 RP plakalı bir siyah Mercedes'le alınması da tabii onun diğer öğrencilere göre daha "havalı" yapmış.

Her gün okulun önünden 06 RP plakalı bir siyah Mercedes'le alınması da tabii onun diğer öğrencilere göre daha "havalı" yapmış.

Jöleli saçları, janti kıyafetleri, arkadaşlarıyla kafelere gitmesi aslında o dönem benzer gruplarda takılan Ankaralı gençlerin hatırladığı detaylar.

Jöleli saçları, janti kıyafetleri, arkadaşlarıyla kafelere gitmesi aslında o dönem benzer gruplarda takılan Ankaralı gençlerin hatırladığı detaylar.

Fakat 1997 yılında yani babasının Başbakanlığı döneminde ilk trafik kazasını yapması belki de onun bilinen ilk sansasyonu.

Fakat 1997 yılında yani babasının Başbakanlığı döneminde ilk trafik kazasını yapması belki de onun bilinen ilk sansasyonu.

Çünkü o dönem kendisinin ehliyetli olup olmadığı ya da kazayı yapanın Başbakanlık koruması olup olmadığı net bir şekilde açıklanmadı. Bu soru işaretleri, Fatih Erbakan'ın üstünde patlayan ilk flaşlardandı.

Çünkü o dönem kendisinin ehliyetli olup olmadığı ya da kazayı yapanın Başbakanlık koruması olup olmadığı net bir şekilde açıklanmadı. Bu soru işaretleri, Fatih Erbakan'ın üstünde patlayan ilk flaşlardandı.

Lüks markalara olan ilgisi dikkat çektikten sonra gazetecilerin detaylarla ilgilenmesinden de kaçamadı haliyle. Camide namaz kılarken görüntülenen Fatih Erbakan'ın Versace çorapları yine gündemde adının konuşulmasına sebep oldu.

Lüks markalara olan ilgisi dikkat çektikten sonra gazetecilerin detaylarla ilgilenmesinden de kaçamadı haliyle. Camide namaz kılarken görüntülenen Fatih Erbakan'ın Versace çorapları yine gündemde adının konuşulmasına sebep oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kazadan sonra annesi Nermin Erbakan'ın kendisine aldığı mavi, tek kapılı Mercedes ile gazetecilere yakalandığında ise açıklaması şöyle oldu: "220 kesmiyor şehir içinde. Daha beter arabalar alacağız inşallah, daha çok çatlayacak millet"

Kazadan sonra annesi Nermin Erbakan'ın kendisine aldığı mavi, tek kapılı Mercedes ile gazetecilere yakalandığında ise açıklaması şöyle oldu: "220 kesmiyor şehir içinde. Daha beter arabalar alacağız inşallah, daha çok çatlayacak millet"

Altınoluk'ta Erbakan ailesi için özel yaptırılan iskeleden denize girmesi ve o dönem muhafazakarlar için yeni çıkan tesettüre uygun mayolardan giymesi çok konuşuldu.

Altınoluk'ta Erbakan ailesi için özel yaptırılan iskeleden denize girmesi ve o dönem muhafazakarlar için yeni çıkan tesettüre uygun mayolardan giymesi çok konuşuldu.

İlk tercihi olan Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün açılış konuşmasında Rektör Mehmet Haberal'ın laiklik vurgulu konuşmasını, törene katılan Erbakan Ailesi'nin alkışlamaması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

İlk tercihi olan Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün açılış konuşmasında Rektör Mehmet Haberal'ın laiklik vurgulu konuşmasını, törene katılan Erbakan Ailesi'nin alkışlamaması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Babasının "3 milyar emekli maaşı ile geçiniyorum" şeklindeki mal beyanından sonra Mercedes CL 500 ile görüntülenmesi ise devam eden tartışmanın ateşini harlamış oldu.

Babasının "3 milyar emekli maaşı ile geçiniyorum" şeklindeki mal beyanından sonra Mercedes CL 500 ile görüntülenmesi ise devam eden tartışmanın ateşini harlamış oldu.

Necmettin Erbakan'ın Türk siyasetindeki rolü sebebiyle her zaman sorumluluk hissettiğini söyleyen Fatih Erbakan'ı gülerken gören çok fazla insan yok. Ancak o 2013 yılında Kübra Par'a yaptığı röportajda oldukça esprili biri olduğunu söylemiş.

Necmettin Erbakan'ın Türk siyasetindeki rolü sebebiyle her zaman sorumluluk hissettiğini söyleyen Fatih Erbakan'ı gülerken gören çok fazla insan yok. Ancak o 2013 yılında Kübra Par'a yaptığı röportajda oldukça esprili biri olduğunu söylemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aynı röportajda okul yıllarında hiç kız arkadaşı olmadığını, içkili mekanlara gittiğini ancak alkolün kokusundan dahi hoşlanmadığını ve tadını bile bilmediğini söylemiş.

Aynı röportajda okul yıllarında hiç kız arkadaşı olmadığını, içkili mekanlara gittiğini ancak alkolün kokusundan dahi hoşlanmadığını ve tadını bile bilmediğini söylemiş.

Özel hayatını da oldukça gözlerden uzak yaşayan Fatih Erbakan, babasının siyasi yasağının bittiği tarih olan 23 Şubat 2003 yılında Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin ikiz kızları var.

Özel hayatını da oldukça gözlerden uzak yaşayan Fatih Erbakan, babasının siyasi yasağının bittiği tarih olan 23 Şubat 2003 yılında Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin ikiz kızları var.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın özel hayatıyla ilgili az bilinen detayların kısa özeti işte böyle. 2024 Yerel Seçimlerinde başarılı bir sonuç alan Fatih Erbakan'ın bakalım siyasi kariyerinde ne gibi gelişmeler olacak?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın özel hayatıyla ilgili az bilinen detayların kısa özeti işte böyle. 2024 Yerel Seçimlerinde başarılı bir sonuç alan Fatih Erbakan'ın bakalım siyasi kariyerinde ne gibi gelişmeler olacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
518
149
120
40
25
10
5
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?