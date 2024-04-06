Fatih Erbakan’ın İlk Talimatı: Belediye Girişlerine Asılmaya Başlandı
Fatih Erbakan’ın İlk Talimatı: Belediye Girişlerine Asılmaya Başlandı
Yerel seçimlerden büyük bir çıkış gösteren ve Türkiye genelinde en fazla oy alan Yeniden Refah Partisi’nin lideri Fatih Erbakan’ın başkanlara gönderdiği ilk talimat ortaya çıktı. Belediyelerin girişlerine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.
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Yeniden Refah Partisi (YRP), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 6,19 oyla CHP ile AKP'nin ardından üçüncü parti oldu ve Türkiye çapında bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandı.
Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla, Yeniden Refah Partisi'ne geçen Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan'ın paylaşımı 👇
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