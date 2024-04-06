Fatih Erbakan’ın İlk Talimatı: Belediye Girişlerine Asılmaya Başlandı

Yerel seçimlerden büyük bir çıkış gösteren ve Türkiye genelinde en fazla oy alan Yeniden Refah Partisi’nin lideri Fatih Erbakan’ın başkanlara gönderdiği ilk talimat ortaya çıktı. Belediyelerin girişlerine, Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisi asıldı.