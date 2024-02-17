Cumhur İttifakı’nda Mansur Yavaş Rahatsızlığı: Arayı Açmaya Devam Ediyor
Yaklaşan yerel seçimlerde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’ın, anketlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ile arayı açması rahatsızlık yarattı. Cumhur İttifakı, Mansur Yavaş’ın oy kaybı için yeni bir plan geliştirdi.
Mansur Yavaş’ın, Altındağ’da seçim bürosu açılışında, “belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacak kadar oy verin, hizmetlerimiz engellenmesin” sözlerinin karşılık bulması Cumhur İttifakı’nı iyice telaşlandırmış gibi.
Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre; Cumhur İttifakı’nda siyasetin üst katlarının hareketlendiği bilgileri kulislere düşmeye başladı. Değerlendirme şu: “Mansur Yavaş’ın Cumhur İttifakı unsurlarıyla zayıflatılamayacağı artık net. O zaman farklı bir aktör devreye alınmalı.” Umut o ki, kendisini, “Atatürkçü, milliyetçi, ülkücü” olarak sunmaya çalışan partinin Ankara adayı devreye sokulursa Yavaş biraz zayıflatılabilir. Bu küçük partinin, kitle partilerinin dengeli davranmak zorunda olduğu “yabancılar” konusundaki bilinen karşıt tavrı da dikkate alındığında yapılacak kurgunun işe yaraması umuluyor.