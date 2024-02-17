Cumhur İttifakı’nda Mansur Yavaş Rahatsızlığı: Arayı Açmaya Devam Ediyor

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre; Cumhur İttifakı’nda siyasetin üst katlarının hareketlendiği bilgileri kulislere düşmeye başladı. Değerlendirme şu: “Mansur Yavaş’ın Cumhur İttifakı unsurlarıyla zayıflatılamayacağı artık net. O zaman farklı bir aktör devreye alınmalı.” Umut o ki, kendisini, “Atatürkçü, milliyetçi, ülkücü” olarak sunmaya çalışan partinin Ankara adayı devreye sokulursa Yavaş biraz zayıflatılabilir. Bu küçük partinin, kitle partilerinin dengeli davranmak zorunda olduğu “yabancılar” konusundaki bilinen karşıt tavrı da dikkate alındığında yapılacak kurgunun işe yaraması umuluyor.