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"Cüceler Daha Güzel!" Pamuk Prenses Filminin Fragmanı İzleyenlerden Tepki Topladı

"Cüceler Daha Güzel!" Pamuk Prenses Filminin Fragmanı İzleyenlerden Tepki Topladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 18:19

Walt Disney'in canlı aksiyon uyarlaması 'Pamuk Prenses' filminden ilk fragman geldi. Rachel Zegler ve Gal Gadot'un başrolde oynadığı filmin fragmanına ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

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Walt Disney'in yeni filmi 'Snow White' yani 'Pamuk Prenses', 2025 yılında vizyona girmeye hazırlanıyor. Film, 1937 yılındaki animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması olarak çekiliyor.

Walt Disney'in yeni filmi 'Snow White' yani 'Pamuk Prenses', 2025 yılında vizyona girmeye hazırlanıyor. Film, 1937 yılındaki animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması olarak çekiliyor.

Müzikal fantezi türündeki film, bu animasyondan da öncesinde Grimm Kardeşler'in aynı adlı 1812 peri masalına dayanıyor. Filmde Rachel Zegler Pamuk Prenses'i canlandırırken Gal Gadot Kötü Kraliçe rolüyle karşımıza çıkıyor.

Müzikal fantezi türündeki film, bu animasyondan da öncesinde Grimm Kardeşler'in aynı adlı 1812 peri masalına dayanıyor. Filmde Rachel Zegler Pamuk Prenses'i canlandırırken Gal Gadot Kötü Kraliçe rolüyle karşımıza çıkıyor.

Walt Disney geçtiğimiz saatlerde 'Pamuk Prenses'ten ilk fragmanı paylaştı. Gelin önce fragmana, ardından sosyal medyadan gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Disney bu filmle bizi her şeyin başladığı hikayeye geri dönmeye davet ediyormuş. Bakalım dönebilecek miyiz? Siz 'Pamuk Prenses'in fragmanını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

Disney bu filmle bizi her şeyin başladığı hikayeye geri dönmeye davet ediyormuş. Bakalım dönebilecek miyiz? Siz 'Pamuk Prenses'in fragmanını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...

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