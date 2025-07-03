Cristiano Ronaldo Milli Takımdan Arkadaşı Diogo Jota'ya Bu Sözlerle Veda Etti
Futbol dünyası Liverpool'un başarılı futbolcusu Diogo Jota ve kardeşinin trafik kazası sonucu ölümüyle sarsıldı. Dünyanın dört bir yanından futbol kulüpleri Jota'yı anarken milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo da Instagram hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Üç büyükler de bu şoke edici ölüm hakkında paylaşımda bulundu.
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Liverpool'da yıldız futbolcu Jota'nın ve kardeşinin ölümü sonrası bayraklar yarıya indi.
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Birkaç gün önce dünyaevine giren futbolcu hakkında ilk paylaşım Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Üç büyükler de başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekildeydi...
Galatasaray'ın paylaşımı;
Beşiktaş'ın paylaşımı;
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Dünyaca ünlü basketbolcu ve Liverpool'un hissedarlarından LeBron James de bir mesaj paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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