Cristiano Ronaldo Milli Takımdan Arkadaşı Diogo Jota'ya Bu Sözlerle Veda Etti

Yıldız futbolcu: 'Bu hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımda beraberdik, daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyor, onlara tüm dünyadaki gücü diliyorum. Biliyorum ki sen her zaman onlarla olacaksın. Huzur içinde yat, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.