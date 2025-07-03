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Cristiano Ronaldo Milli Takımdan Arkadaşı Diogo Jota'ya Bu Sözlerle Veda Etti

Cristiano Ronaldo Milli Takımdan Arkadaşı Diogo Jota'ya Bu Sözlerle Veda Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2025 - 14:47

Futbol dünyası Liverpool'un başarılı futbolcusu Diogo Jota ve kardeşinin trafik kazası sonucu ölümüyle sarsıldı. Dünyanın dört bir yanından futbol kulüpleri Jota'yı anarken milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo da Instagram hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Üç büyükler de bu şoke edici ölüm hakkında paylaşımda bulundu.

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Liverpool'da yıldız futbolcu Jota'nın ve kardeşinin ölümü sonrası bayraklar yarıya indi.

Liverpool'da yıldız futbolcu Jota'nın ve kardeşinin ölümü sonrası bayraklar yarıya indi.

İspanyol emniyetinin aktardığına göre Diogo Jota ve Andre Silva'nın hayatını kaybettiği kazada kullanılan Lamborghini, sollama esnasında patlayan lastik nedeniyle yoldan çıktı. Kaza 00.30 civarında gerçekleşti ve aracın yanması sonucunda iki kişi de hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce dünyaevine giren futbolcu hakkında ilk paylaşım Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Birkaç gün önce dünyaevine giren futbolcu hakkında ilk paylaşım Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Yıldız futbolcu: 'Bu hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımda beraberdik, daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına başsağlığı diliyor, onlara tüm dünyadaki gücü diliyorum. Biliyorum ki sen her zaman onlarla olacaksın. Huzur içinde yat, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Üç büyükler de başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekildeydi...

Üç büyükler de başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekildeydi...

Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk.

Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool'daki herkesle birlikte.

Nur içinde yatsın.

Galatasaray'ın paylaşımı;

Galatasaray'ın paylaşımı;

Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk.

Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve

Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

Beşiktaş'ın paylaşımı;

Futbol camiasının saygın isimlerinden Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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Dünyaca ünlü basketbolcu ve Liverpool'un hissedarlarından LeBron James de bir mesaj paylaştı.

Dünyaca ünlü basketbolcu ve Liverpool'un hissedarlarından LeBron James de bir mesaj paylaştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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