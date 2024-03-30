Çöpçatanlığına Güvenen Varsa Buyursun! Sizce Bu Ünlüler Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?
Çöpçatanlığına Güvenen Varsa Buyursun! Sizce Bu Ünlüler Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?
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Justin Bieber ile başlayalım. Sizce Bieber en çok Selena Gomez'e mi yoksa Hailey Bieber'a mi yakışıyor?
Peki Serenay Sarıkaya?
Mahallenin delisi Kanye West?
Kraliçe Rihanna?
Uzay Heparı diye sorsak?
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Peki ya Kendall Jenner?
Peki Danla Bilic?
Peki ya Kylie Jenner?
Hande Erçel?
Peki ya Selena Gomez?
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Hadise desek?
Pınar Deniz?
Peki ya Uraz Kaygılaroğlu?
Pekiii Afra Saraçoğlu?
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