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Çöpçatanlığına Güvenen Varsa Buyursun! Sizce Bu Ünlüler Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?

Çöpçatanlığına Güvenen Varsa Buyursun! Sizce Bu Ünlüler Hangi Partneriyle Daha Çok Yakışıyor?

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:01

Kim kime daha çok yakışıyor anketine hoş geldin! Eski sevgililer, eski eşler, yeni ilişkiler... Ünlülerin magazine bomba gibi düşen ilişkilerini sizin için derledik. İlla ki biri diğerine daha çok yakışacak.

Sence bu en bilindik ünlüler hangi partneriyle daha çok yakışıyor?

Hazırsan başlayalım!

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Justin Bieber ile başlayalım. Sizce Bieber en çok Selena Gomez'e mi yoksa Hailey Bieber'a mi yakışıyor?

Peki Serenay Sarıkaya?

Mahallenin delisi Kanye West?

Kraliçe Rihanna?

Uzay Heparı diye sorsak?

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Peki ya Kendall Jenner?

Peki Danla Bilic?

Peki ya Kylie Jenner?

Hande Erçel?

Peki ya Selena Gomez?

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Hadise desek?

Pınar Deniz?

Peki ya Uraz Kaygılaroğlu?

Pekiii Afra Saraçoğlu?

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