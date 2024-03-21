Kafanızı Allak Bullak Edecek O Test: Hangisi Daha Zor?
Kafanızı Allak Bullak Edecek O Test: Hangisi Daha Zor?
Bazen bazı durumlarda ikilemde kalıp çıkış yolu arıyoruz. Ancak çıkış noktamız her iki taraftan da zorlu olabiliyor. Gerçek hayatta karşılaştığın bazı durumlarda nasıl tepki verirdin merak ediyor musun? Şimdi gel hep beraber seçelim: Hangisi daha zor?
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1. Hangisi daha zor: Aldattığını bildiğin bir ilişkiye devam etmek mi, aldattığın biriyle bir ilişkiye devam etmek mi?
2. Hangisi daha zor: Severek ayrılmak mı, sevdiğin kişinin başka biriyle ilişkisi olması mı?
3. Hangisi daha zor: Akrabalarınla bir gün geçirmek mi, tüm eski sevgililerinle bir gün geçirmek mi?
4. Hangisi daha zor: Çocukluk arkadaşınla küsüp iki yabancı olmak mı, sevgilinden ayrılmak mı?
5. Hangisi daha zor: Kalbinin sesini dinlemek mi, mantığınla hareket etmek mi?
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6. Hangisi daha zor: Giden sevgiliyi beklemek mi, ay sonunda gelecek maaşı beklemek mi?
7. Hangisi daha zor: Bir şeye ulaşmak mı, ulaştığın noktada hayal kırıklığı yaşamak mı?
8. Hangisi daha zor: Birini aniden kaybetmek mi, yavaş yavaş kaybetmek mi?
9. Hangisi daha zor: Seviyorum demek mi, sevmiyorum demek mi?
10. Hangisi daha zor: Unutmak mı, unutamamak mı?
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