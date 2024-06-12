Çömelen Ice Spice'dan Küvete Giren Emrata'ya 12 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Çömelen Ice Spice'dan Küvete Giren Emrata'ya 12 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ice Spice çömelerek poz verdi.
Joe Jonas gun batımı pozları paylaştı.
Dua Lipa yemeğe çıktı.
Sofia Vergara pasta kesti.
Emrata küvet keyfi yaptı.
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SZA farklı tarzını gösterdi.
Kris Jenner kızıyla dışarı çıktı.
Melanie Martinez konser verdi.
Justin Timberlake kulisten fotoğraflar paylaştı.
Camila Cabello, Dua Lipa'yı paylaştı.
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