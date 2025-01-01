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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 19:04

Bazı günler kendinizi biraz fazla şanssız hissediyor musunuz? Eğer bugün, o günlerden biri değilse şükredin. Birazdan göreceğiniz kişiler, gerçekten kötü bir gün geçiren insanlar çünkü! Üstelik birçoğu da yeni yılın ilk gününden bu batağa saplanmış.

Ne diyelim, umarız koca bir yılınız böyle geçmez!

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"İç çamaşırım komşumun balkonuna uçtu."

"İç çamaşırım komşumun balkonuna uçtu."

Evet, o sandalyede görünen şey!

"Boşandıktan sonra yalnız girdiğim yılbaşında bir de 15 yıllık dostuma veda ettim" :(

"Boşandıktan sonra yalnız girdiğim yılbaşında bir de 15 yıllık dostuma veda ettim" :(

"Cruise gemisindeyim ve aldığım o bildirim."

"Cruise gemisindeyim ve aldığım o bildirim."

*AirPods geride kaldı. Bu cihaz yakınlarınızda tespit edilemiyor. Son olarak Kuzey Atlantik Okyanusu'nun yakınlarda görüldü.

"Karım Noel için hindi pişirdi. Sanki bu tarifte kulaklığa gerek yoktu..."

"Karım Noel için hindi pişirdi. Sanki bu tarifte kulaklığa gerek yoktu..."

"Yeni aldığım buzluk çok fazla buz üretiyor."

"Yeni aldığım buzluk çok fazla buz üretiyor."
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"Afiyetle bitirdiğim kuruyemişlerin dibindeki böceğe bakın!!!"

"Afiyetle bitirdiğim kuruyemişlerin dibindeki böceğe bakın!!!"

"Happy New Year" yazısında biraz terslik olmuş gibi!

"Happy New Year" yazısında biraz terslik olmuş gibi!

"Bu paketi daha yeni açmıştım."

"Bu paketi daha yeni açmıştım."

"Yeni bir araba satın aldım. Bugün, kayınvalidem arabamı kullandı."

"Yeni bir araba satın aldım. Bugün, kayınvalidem arabamı kullandı."

Ne diyebilirsin ki? :(

Yorgun bir şekilde eve geldiğinizde bu manzarayla karşılaştığınızı bir düşünün. Evet, kediniz var!

Yorgun bir şekilde eve geldiğinizde bu manzarayla karşılaştığınızı bir düşünün. Evet, kediniz var!
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Yılbaşı kutlamalarını görmek için iyi bir yerdesiniz ama...

Yılbaşı kutlamalarını görmek için iyi bir yerdesiniz ama...

Herkese şans dolu bir yıl dileriz :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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