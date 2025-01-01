Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Bazı günler kendinizi biraz fazla şanssız hissediyor musunuz? Eğer bugün, o günlerden biri değilse şükredin. Birazdan göreceğiniz kişiler, gerçekten kötü bir gün geçiren insanlar çünkü! Üstelik birçoğu da yeni yılın ilk gününden bu batağa saplanmış.

Ne diyelim, umarız koca bir yılınız böyle geçmez!

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