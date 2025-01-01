Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Bazı günler kendinizi biraz fazla şanssız hissediyor musunuz? Eğer bugün, o günlerden biri değilse şükredin. Birazdan göreceğiniz kişiler, gerçekten kötü bir gün geçiren insanlar çünkü! Üstelik birçoğu da yeni yılın ilk gününden bu batağa saplanmış.
Ne diyelim, umarız koca bir yılınız böyle geçmez!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İç çamaşırım komşumun balkonuna uçtu."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Boşandıktan sonra yalnız girdiğim yılbaşında bir de 15 yıllık dostuma veda ettim" :(
"Cruise gemisindeyim ve aldığım o bildirim."
"Karım Noel için hindi pişirdi. Sanki bu tarifte kulaklığa gerek yoktu..."
"Yeni aldığım buzluk çok fazla buz üretiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Afiyetle bitirdiğim kuruyemişlerin dibindeki böceğe bakın!!!"
"Happy New Year" yazısında biraz terslik olmuş gibi!
"Bu paketi daha yeni açmıştım."
"Yeni bir araba satın aldım. Bugün, kayınvalidem arabamı kullandı."
Yorgun bir şekilde eve geldiğinizde bu manzarayla karşılaştığınızı bir düşünün. Evet, kediniz var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılbaşı kutlamalarını görmek için iyi bir yerdesiniz ama...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın