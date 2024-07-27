Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kötü günlerimizde yaşadığımız bahtsızlıkların sonu bir türlü gelmez! Küçük olayların sinirlerinizi bozduğu anlar mutlaka yaşamışsınızdır. Haydi gelin, günlerinin en sinir bozucu anlarını bizlerle paylaşan kişilere bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuaförden istediğim saç...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuaförün yaptığı saç!
"Doğum günüm için ofise minik kekler getirmiştim. 5 dakika sonra bütçe nedeniyle işten çıkarıldım."
"Eşim yanlışlıkla çamaşır makinesindi bez yıkamış ve bez patladı!"
"Pizzamı hem sossuz hem kaşarsız sipariş etmişim..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne büyük indirim ama!
"İş yerinde yere bir şeyler döküldü ve cinayet mahali gibi görünüyor..."
"Kablosuz kulaklığımın tekini içeri düşürdüm!"
"Sanırım yanlış ağacın altına park etmişim"
"Tavuksuz hamburger göndermişler!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Los Angeles'daki odamın manzarası olması gerekiyordu."
"Otobüsümüzün camına kuş çarptı!"
Cam kenarı koltuğumun inanılmaz manzarası.
"Fark etmeden yediğim karıncalar...fazladan protein sonuçta."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın