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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 12:44

Kötü günlerimizde yaşadığımız bahtsızlıkların sonu bir türlü gelmez! Küçük olayların sinirlerinizi bozduğu anlar mutlaka yaşamışsınızdır. Haydi gelin, günlerinin en sinir bozucu anlarını bizlerle paylaşan kişilere bir göz atalım.

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