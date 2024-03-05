Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Çok Satan Romandan Uyarlanan Netflix'in Yeni Mini Dizisi Henüz Çıkmadan Adından Söz Ettirmeyi Başardı!

Çok Satan Romandan Uyarlanan Netflix'in Yeni Mini Dizisi Henüz Çıkmadan Adından Söz Ettirmeyi Başardı!

dizi Netflix
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 18:47

Netflix'in Ripley adlı yeni mini dizisi 4 Nisan'da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi, Patricia Highsmith'in 1955 yılında yayınlanan ve geniş kitleler tarafından sevilen roman serisine dayanmakta. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

4 Nisan'da prömiyer yapacak Netflix'in yeni mini dizisi Ripley ödüllü aktör Andrew Scott'ı, kötü şöhretli karakter Tom Ripley olarak ekranlara getirecek.

4 Nisan'da prömiyer yapacak Netflix'in yeni mini dizisi Ripley ödüllü aktör Andrew Scott'ı, kötü şöhretli karakter Tom Ripley olarak ekranlara getirecek.

Dizi Patricia Highsmith'in 1955'te yayımlanan ve büyük beğeni toplayan romanlarına dayanıyor.

Dizi Patricia Highsmith'in 1955'te yayımlanan ve büyük beğeni toplayan romanlarına dayanıyor.

Hikaye Ripley'in zengin bir adam tarafından İtalya'da dolaşan serseri oğlunu eve getirmek üzere görevlendirilmesiyle başlar. Görevi kabul etmesiyle birlikte Ripley aldatma, dolandırıcılık ve cinayetle dolu karmaşık bir yaşamın içine girer.

Hikaye Ripley'in zengin bir adam tarafından İtalya'da dolaşan serseri oğlunu eve getirmek üzere görevlendirilmesiyle başlar. Görevi kabul etmesiyle birlikte Ripley aldatma, dolandırıcılık ve cinayetle dolu karmaşık bir yaşamın içine girer.

Yapımcılar arasında Andrew Scott'un yanı sıra Steven Zaillian da bulunuyor. Zaillian, dizinin sekiz bölümünü de yazıp yönetti.

Yapımcılar arasında Andrew Scott'un yanı sıra Steven Zaillian da bulunuyor. Zaillian, dizinin sekiz bölümünü de yazıp yönetti.

Dizi, Highsmith'in eserinden önceki uyarlamalar gibi geçmişte geçiyor ancak olaylar 1950'ler yerine 1960'larda gerçekleşiyor. Dizi tamamen siyah-beyaz çekilerek dönem hissini pekiştiriyor.

Dizi, Highsmith'in eserinden önceki uyarlamalar gibi geçmişte geçiyor ancak olaylar 1950'ler yerine 1960'larda gerçekleşiyor. Dizi tamamen siyah-beyaz çekilerek dönem hissini pekiştiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dakota Fanning dizide Marge Sherwood rolünü, Johnny Flynn ise Dickie Greenleaf rolünü üstleniyor. Kadroda ayrıca Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy ve deneyimli aktör John Malkovich de yer alıyor.

Dakota Fanning dizide Marge Sherwood rolünü, Johnny Flynn ise Dickie Greenleaf rolünü üstleniyor. Kadroda ayrıca Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy ve deneyimli aktör John Malkovich de yer alıyor.

Andrew Scott, daha önce Fleabag’de seksi rahip ve Sherlock’ta Jim Moriarty rolleriyle tanınmıştı.

Andrew Scott, daha önce Fleabag’de seksi rahip ve Sherlock’ta Jim Moriarty rolleriyle tanınmıştı.

Netflix'in Ripley mini dizisinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın