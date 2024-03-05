Çok Satan Romandan Uyarlanan Netflix'in Yeni Mini Dizisi Henüz Çıkmadan Adından Söz Ettirmeyi Başardı!
Çok Satan Romandan Uyarlanan Netflix'in Yeni Mini Dizisi Henüz Çıkmadan Adından Söz Ettirmeyi Başardı!
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4 Nisan'da prömiyer yapacak Netflix'in yeni mini dizisi Ripley ödüllü aktör Andrew Scott'ı, kötü şöhretli karakter Tom Ripley olarak ekranlara getirecek.
Dizi Patricia Highsmith'in 1955'te yayımlanan ve büyük beğeni toplayan romanlarına dayanıyor.
Hikaye Ripley'in zengin bir adam tarafından İtalya'da dolaşan serseri oğlunu eve getirmek üzere görevlendirilmesiyle başlar. Görevi kabul etmesiyle birlikte Ripley aldatma, dolandırıcılık ve cinayetle dolu karmaşık bir yaşamın içine girer.
Yapımcılar arasında Andrew Scott'un yanı sıra Steven Zaillian da bulunuyor. Zaillian, dizinin sekiz bölümünü de yazıp yönetti.
Dizi, Highsmith'in eserinden önceki uyarlamalar gibi geçmişte geçiyor ancak olaylar 1950'ler yerine 1960'larda gerçekleşiyor. Dizi tamamen siyah-beyaz çekilerek dönem hissini pekiştiriyor.
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Dakota Fanning dizide Marge Sherwood rolünü, Johnny Flynn ise Dickie Greenleaf rolünü üstleniyor. Kadroda ayrıca Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy ve deneyimli aktör John Malkovich de yer alıyor.
Andrew Scott, daha önce Fleabag’de seksi rahip ve Sherlock’ta Jim Moriarty rolleriyle tanınmıştı.
Netflix'in Ripley mini dizisinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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