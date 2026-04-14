Çok Özledik Be! Soğuk Kahve İçmek Neden İyi Hissettirir?

Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
14.04.2026 - 11:01

Yaz geldiğinde hayatımıza ilk girenlerden biri de soğuk kahve. Soğuk kahve sadece ferahlatmıyor elbette, modumuzu da yükseltiyor. Pekİ soğuk kahve içtiğimizde neden kendimizi iyi hissediyoruz?

Soğuk kahve demek yaz demek!

Soğuk kahve denilince akla ilk hemen yaz geliyor elbette. Yaz mevsimiyle eşleşen soğuk kahvenin adını duymak bile insana yazı hatırlatıyor. Soğuk kahveyi görünce insanın aklına deniz, güneş ve tatil geliyor. Bu da iyi hissetmeye yardımcı oluyor.

Zahmetsiz hazırlanması işi kolaylaştırıyor.

Sıcak kahvelerin hazırlanması daha uzun sürebiliyor ama soğuk kahveler hızlıca hazırlanabiliyor.

Soğuk kahve ile anında serinlemek mümkün!

Yazın sıcaktan bunalınca en iyi şey soğuk bir şeyler içmek. Serinlemek için soğuk kahveden iyisi yok tabii. Buzlu kahve ile anında serinleyebiliyorsun. O yüzden sadece soğuk kahve için bile yaz beklenir, öyle değil mi?

Aynı zamanda ferahlık da veriyor.

Kahve kafein içeriğiyle insana enerji veriyor. Sıcak kahveler bunu sağlarken bazen ağır gelebiliyor. Ama soğuk kahveler hiç öyle değil. Soğuk kahveyi tüketmek oldukça rahat. Yani hem rahat tüketiliyor hem de enerji veriyor.

Soğuk kahve aynı zamanda tatlı ihtiyacını da dengeliyor.

Soğuk kahveler daha tatlı kahveler. Bu da tatlı krizleri bastırmaya yardımcı oluyor. Yani soğuk bir kahve içtiğinde tatlı yemiş gibi oluyorsun. Bu da iyi bir avantaj aslında, hele bir de diyet yapıyorsan! Bu yüzden soğuk kahve içtiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz.

Sosyalleşmek için de bir yöntem!

Kahve demek aslında sosyalleşmek demek. Çünkü kahve genelde tek başına içilmiyor. Arkadaşlarla beraber toplanıp sohbet etmek için kahve içmeye gidiliyor. Yazın soğuk kahve sosyalleşmeyi sağlıyor yani. Arkadaşlarına 'Hadi bir soğuk kahve içelim' diyerek yazın tadını daha iyi çıkarabiliyorsun.

Tatları kadar görüntüleri de güzel!

Kabul edelim sıcak kahveler soğuk kahvelerin görünümlerinin yanına bile yaklaşamaz. Daha içmeden insanın içini açıyor soğuk kahveler. Buz parçaları, köpüğü ile tam bir görsel şölen yaratıyor. Bu da insanı daha içmeden mutlu ediyor elbet.

Soğuk kahvelerin içimi çok daha kolay.

Soğuk kahveler daha yumuşak. Bu sayede daha kolay içilebiliyor. Sıcak kahveler genelde daha sert olduğu için içmesi daha zor oluyor. O yüzden soğuk kahveleri daha çok seviyor ve içince daha iyi hissediyoruz.

Yazın kendine has alışkanlıkları var.

Soğuk kahve de bu alışkanlıklardan biri. Hatta birinci alışkanlık diyebiliriz. Aynı dondurma gibi soğuk kahveler içilmeye başlandığında yazın tam geldiğini anlıyoruz. Yazın olan bu alışkanlık bize kendimizi güvende hissettiriyor. O yüzden soğuk kahveyi gördüğümüzde bile mutlu oluyoruz!

İnsana ödül gibi geliyor!

Motivasyon için küçük ödüller insana çok iyi geliyor. Soğuk kahve de bu ödüllerden biri aslında. Gün içinde mola verip içilen bir soğuk kahve ile insan kendini ödüllendirmiş oluyor. Küçük bir ödül olsa bile stresi azaltıyor ve mutlu etmeye yetiyor.

