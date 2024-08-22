Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Çocuklu Evlerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Temizlik Noktası

etiket Çocuklu Evlerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Temizlik Noktası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 13:16

Çocuklu evlerde asla ihmal edilmemesi gereken birçok yer var. Çocukların temas ettiği bu yerleri düzenli temizlemek gerek. Peki bu yerler nereler merak ediyor musunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Zemin temizliği çocuklu evlerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.

Evde çocukların en çok temas ettiği yerlerin başında zeminler geliyor. Yerde oynayan ya da emekleyen çocuklar için zemin temizliği çok önemli. Çocukların vakit geçirdiği yerleri onlara uygun temizleyicilerle temizlemek gerek. Evde halı varsa halıların da zeminler gibi düzenli temizlenmesi gerekiyor.

2. Tabii ki çocukların oyuncaklarını düzenli yıkamak gerek.

Özellikle küçük çocuklar oyuncaklarıyla gün boyu oynuyor ve ağzına sokabiliyor. Bu yüzden çocuklu evlerde oyuncak temizliğini asla atlamamak gerek. Sürekli temas edilen oyuncakların çocuklar için uygun temizleyicilerle yıkanması ve kurutulması gerekiyor.

3. Çocukların yemeklerinin hazırlandığı mutfağı es geçmek olmaz.

Çocukların yemeklerinin yapıldığı mutfak çok hızlı pislenebiliyor. Mikroplara açık mutfak ekipmanlarını da düzenli temizlenmesi gerekiyor. Özellikle tezgahı ve yemek masasını çocuklara uygun deterjanlarla güzelce temizlemek şart!

4. Tuvalet alışkanlığı kazanmaya çalışan ya da yeni kazanan çocukların olduğu evlerde tuvalet temizliğine çok dikkat etmek gerek.

Tuvalet ve banyoların zaten hep temiz olması gerekiyor. Günlük olarak temizlenmesi gereken bu alanları eğer tuvalet alışkanlığını yeni kazanan bir çocuk varsa daha da sık temizlemek gerekebiliyor. Yani çocuklu evlerde klozetlerin, lavaboların gün içinde birkaç kere temizlenmesi lazım.

5. Çocukların yattığı yataklar ve odalar düzenli temizlenmesi gereken yerlerden.

Çocukların çarşaflarını haftada bir mutlaka değiştirmek gerek. Yataklarını düzenli havalandırarak biriken tozları ortadan kaldırmak mümkün. Aynı zamanda çocukların yattıkları odaların da havalandırılması ve düzenli temizlenmesi gerek.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kapı kolları temizlikte çok ihmal edilen yerlerden.

Temizlik yaparken birçok kişi kapı kollarını ve ışık düğmelerini temizlemiyor. Aslında çocukların en sık elledikleri yerler buralar. Kapıyı ya da ışıkları açıp kaparken çocuklar buralara sık sık dokunuyor. O yüzden bu bölgeler de düzenli temizlenmesi gereken yerlerden.

7. Bebeklerin yemek yerken kullandıkları biberonları düzenli temizlemek şart!

Bebeklerin emzikleri, biberonları gibi eşyalarını her kullanımdan sonra yıkamak gerekiyor. Bakterilerin çok hızlı çoğaldığı biberon ve emzikler iyice temizlenmeli. Bunları temizlerken biberon ve emzik temizlemek için üretilen özel temizleyiciler kullanılabilir.

8. Çocukların giydiklerini de düzenli temizlemek gerek.

Çocukların giydiği kıyafetlerin de düzenli temizlenmesi gerekiyor. Elbette çocukların cildine değen kıyafetlerin onlara uygun bir deterjanla yıkanması gerekiyor. Tabii burada sadece kıyafetlerden bahsetmiyoruz, bebeklerin mendilleri, battaniyeleri gibi sürekli kullandığı tekstil ürünleri de düzenli yıkanmalı.

9. Çocukların üzerinde oynadığı oyun alanları ya da masaların da düzenli silinmesi gerek.

Çocukların evde en çok vakit geçirdikleri yerlerin başında oyun halıları ve masaları geliyor. Üzerinde oynadıkları halıları, oyun masalarını ve sandalyelerini günlük silmek gerekiyor. Çocukların sürekli ellediği bu yerleri uygun deterjanlarla düzenli temizlemek lazım.

10. Çocuklar arabada oto koltuklarıyla seyahat edebiliyor.

Arabayla seyahat eden bebekler için kullanılan oto koltukları az kirleniyor gibi zannedilebilir. Ama oto koltukları da sıklıkla kirlenen yerlerin başında geliyor. Bu koltuklara seyahat boyunca çocukların ellerini ve ağızlarını sürdüklerini düşünürsek temizliğinin daha sık yapılması gerektiği kesin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın