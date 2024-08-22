Çocuklu Evlerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Temizlik Noktası
Çocuklu Evlerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Temizlik Noktası
Çocuklu evlerde asla ihmal edilmemesi gereken birçok yer var. Çocukların temas ettiği bu yerleri düzenli temizlemek gerek. Peki bu yerler nereler merak ediyor musunuz?
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1. Zemin temizliği çocuklu evlerde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri.
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2. Tabii ki çocukların oyuncaklarını düzenli yıkamak gerek.
3. Çocukların yemeklerinin hazırlandığı mutfağı es geçmek olmaz.
4. Tuvalet alışkanlığı kazanmaya çalışan ya da yeni kazanan çocukların olduğu evlerde tuvalet temizliğine çok dikkat etmek gerek.
5. Çocukların yattığı yataklar ve odalar düzenli temizlenmesi gereken yerlerden.
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