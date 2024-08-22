Çocuklu Evlerde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Temizlik Noktası

Tuvalet ve banyoların zaten hep temiz olması gerekiyor. Günlük olarak temizlenmesi gereken bu alanları eğer tuvalet alışkanlığını yeni kazanan bir çocuk varsa daha da sık temizlemek gerekebiliyor. Yani çocuklu evlerde klozetlerin, lavaboların gün içinde birkaç kere temizlenmesi lazım.