Çocukların Üzerinde Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kovid-19'un Uzun Vadeli Etkileri Ortaya Çıktı

Çalışmanın bazı sınırlamalarının olduğu biliniyor. Örneğin yazarlar, araştırma dönemini Aralık 2019'da başlayacak şekilde tanımlayarak, virüs hakkında nispeten az şey bilinen pandeminin çok erken dönemindeki araştırmaları dahil etmişlerdi. Ayrıca, görüntüleme anormalliklerine COVID-19 enfeksiyonunun mu sebep olduğu ya da daha önceden bu anormallikler var olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.