Çocukların Üzerinde Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kovid-19'un Uzun Vadeli Etkileri Ortaya Çıktı
Çocukların Üzerinde Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kovid-19'un Uzun Vadeli Etkileri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.iflscience.com/abnormal-b...
Son dört yıl içinde SARS-CoV-2 virüsü hakkında daha fazla bilgi edindikçe bilim insanları, COVID-19'ün sadece solunum yoluyla ilgili bir hastalık olmadığını, beyin dahil olmak üzere birçok farklı vücut sistemini etkileyebileceğini keşfetti. Özellikle çocuklar üzerinde yapılan yeni bir çalışma, bugüne kadar bildiğimiz şeyleri özetlemek için neredeyse iki yıl boyunca yayınlanan bilimsel makalelerden beyin taraması verilerini topladı. Detaylar aşağıda 👇
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Yaklaşık 10 bin makale eleme yoluyla doğru sonuca varmak için incelendi.
Çocuklarda sıklıkla görülen semptomun beyinde anormal fiziksel bir değişime sebep olduğu görüldü.
İncelemeler sonucunda çocukların neredeyse yarısında bu beyin semptomunun görüldüğü ortaya çıktı.
Pandeminin ilk dalgasında, haberlerin çoğu, çocukların ciddi hastalık riskinin yetişkinlerden daha düşük olduğu gerçeğine odaklanmıştı.
Çalışmada yazarlar, beyinleri taranan çocuklarda bir dizi farklı nörolojik belirti tespit etti.
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Var olan sonuçlarla yapılan çalışmada yazarlar, çocuklar için incelemelerin ve klinik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurguladı.
Kovid-19 ile nörogörüntüleme bulguları arasındaki doğrusal ilişkiyi doğrulamak için daha karmaşık analizler yapan çalışmaların gerekli olduğu söylendi.
Kovid-19 artık acil durum olarak sınıflandırılmıyor, ancak bu pandeminin sona erdiği anlamına gelmiyor.
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