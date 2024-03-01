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Çocukların Üzerinde Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kovid-19'un Uzun Vadeli Etkileri Ortaya Çıktı

Çocukların Üzerinde Yapılan Araştırmalar Sonucunda Kovid-19'un Uzun Vadeli Etkileri Ortaya Çıktı

Virüs Covid-19
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 20:35

Son dört yıl içinde SARS-CoV-2 virüsü hakkında daha fazla bilgi edindikçe bilim insanları, COVID-19'ün sadece solunum yoluyla ilgili bir hastalık olmadığını, beyin dahil olmak üzere birçok farklı vücut sistemini etkileyebileceğini keşfetti. Özellikle çocuklar üzerinde yapılan yeni bir çalışma, bugüne kadar bildiğimiz şeyleri özetlemek için neredeyse iki yıl boyunca yayınlanan bilimsel makalelerden beyin taraması verilerini topladı. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.iflscience.com/abnormal-b...
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Yaklaşık 10 bin makale eleme yoluyla doğru sonuca varmak için incelendi.

Yaklaşık 10 bin makale eleme yoluyla doğru sonuca varmak için incelendi.

Araştırmacılar, yaklaşık 10 bin makalede elde edilen ilk arama prosedüründen sonra, doğru görüntüleme verilerini içermemesi veya pediatrik Kovid-19 vakalarına odaklanmaması gibi nedenler yüzünden uygun olmayanları ayırdıktan sonra, kapsamlı bir inceleme için bunları 96'ya indirdi. Nihai makale seti 327 hastadan elde edilen verileri içeriyordu.

Çocuklarda sıklıkla görülen semptomun beyinde anormal fiziksel bir değişime sebep olduğu görüldü.

Çocuklarda sıklıkla görülen semptomun beyinde anormal fiziksel bir değişime sebep olduğu görüldü.

Veriler; Asya, Avrupa ve Amerika'nın çeşitli ülkelerinden geldi. Görüntülemenin çoğu manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılarak elde edilmiş olsa da, bazı çalışmalarda bilgisayarlı tomografi (BT) veya diğer yöntemler de kullanıldı. Sonuçlar, nörolojik semptomlar gösteren Kovid-19 geçiren çocuklarda bunun sıklıkla beynin fiziksel bir değişikliği olarak görülebileceğini gösterdi.

İncelemeler sonucunda çocukların neredeyse yarısında bu beyin semptomunun görüldüğü ortaya çıktı.

İncelemeler sonucunda çocukların neredeyse yarısında bu beyin semptomunun görüldüğü ortaya çıktı.

Yazarlar, 'Bulgularımız, nörolojik semptomları olan pediatrik Kovid-19 hastalarının önemli bir kısmının anormal nörogörüntüleme bulguları sergilediğini ve dahil edilen çalışmalardaki çocukların yüzde 43,74'ünün bu tür anormallikler gösterdiğini ortaya koyuyor' açıklamasında bulundu.

Pandeminin ilk dalgasında, haberlerin çoğu, çocukların ciddi hastalık riskinin yetişkinlerden daha düşük olduğu gerçeğine odaklanmıştı.

Pandeminin ilk dalgasında, haberlerin çoğu, çocukların ciddi hastalık riskinin yetişkinlerden daha düşük olduğu gerçeğine odaklanmıştı.

Bu da birçok kişinin aşırı kargaşa ve endişe döneminde rahatlatıcı bulduğu bir şeydi. Zaman içinde bu tablo daha ayrıntılı hale geldi. Yale pediatri uzmanı Dr. Carlos Oliveira, Dünya Sağlık Örgütü için yaptığı açıklamada 'Çocuklar genellikle enfeksiyondan daha çabuk kurtulabilseler de, hala komplikasyon ve uzun Kovid-19 riski altındadırlar.' demişti.

Çalışmada yazarlar, beyinleri taranan çocuklarda bir dizi farklı nörolojik belirti tespit etti.

Çalışmada yazarlar, beyinleri taranan çocuklarda bir dizi farklı nörolojik belirti tespit etti.

En yaygın olanlardan biri ansefalit ya da beyin iltihabıydı. Bu, Kovid-19'un bilinen bir komplikasyonu, ancak ne kadar yaygın olabileceğini anlamaya yönelik çalışmalar halen devam etmekte. Diğer bazı bulgular arasında şişme, vasküler anormallikler ve omurilik iltihabı da yer almakta.

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Var olan sonuçlarla yapılan çalışmada yazarlar, çocuklar için incelemelerin ve klinik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Var olan sonuçlarla yapılan çalışmada yazarlar, çocuklar için incelemelerin ve klinik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yazarlar yapılan çalışmayı 'Pediyatrik Kovid-19 hastalarında nörolojik anormalliklerin gözlemlenen sıklığı, birkaç önemli klinik ve araştırma sonuçları doğuruyor. İlk olarak, Kovid-19'u olan çocuklarda özellikle nörolojik semptomlarla başvuranlarda nörolojik komplikasyonlar için yüksek bir şüphe düzeyinin gerekliliğini vurguluyor.' şeklinde özetlediler. 'İkincisi, bu çalışmanın bulguları, çocuklarda Kovid-19'un uzun vadeli sonuçlarının sürekli araştırılmasının önemini vurguluyor.' diye de eklediler.

Kovid-19 ile nörogörüntüleme bulguları arasındaki doğrusal ilişkiyi doğrulamak için daha karmaşık analizler yapan çalışmaların gerekli olduğu söylendi.

Kovid-19 ile nörogörüntüleme bulguları arasındaki doğrusal ilişkiyi doğrulamak için daha karmaşık analizler yapan çalışmaların gerekli olduğu söylendi.

Çalışmanın bazı sınırlamalarının olduğu biliniyor. Örneğin yazarlar, araştırma dönemini Aralık 2019'da başlayacak şekilde tanımlayarak, virüs hakkında nispeten az şey bilinen pandeminin çok erken dönemindeki araştırmaları dahil etmişlerdi. Ayrıca, görüntüleme anormalliklerine COVID-19 enfeksiyonunun mu sebep olduğu ya da daha önceden bu anormallikler var olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

Kovid-19 artık acil durum olarak sınıflandırılmıyor, ancak bu pandeminin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Kovid-19 artık acil durum olarak sınıflandırılmıyor, ancak bu pandeminin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Bu araştırma, bu virüsün neler yapabileceğini tam olarak anlama arayışımızda daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Biz yine de her semptomu Kovid-19'a bağlamayıp bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım 👇

Siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım 👇

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