Çocukların Çok Tatlı Olsalar da Haylazlıkta Sınır Tanımadığını Kanıtlayan Kişiler

''Bunun dahiyane bir fikir olduğunu düşünüp bungee jumping yapmak üzere kendimi oraya bağlamaya çalıştım. Çok iyi bir şekilde bağlamıştım bağlamasına ama fark ettim ki kendimi çözmek için yapabileceğim hiç bir şey yoktu. Orada durmuş öylece sallanıyordum. Bir süre sonra biri beni buldu.''