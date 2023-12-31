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Çocukların Çok Tatlı Olsalar da Haylazlıkta Sınır Tanımadığını Kanıtlayan Kişiler

Çocukların Çok Tatlı Olsalar da Haylazlıkta Sınır Tanımadığını Kanıtlayan Kişiler

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 13:01

Bazen çocuklar beklenmedik şeyler yaparak bizi oldukça güldürebiliyorlar. Gelin bu çocuklar neler yapmışlar bakalım!

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1. ''İlk okul öğretmenliği yaptığım dönemlerde sınıfımda 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı.''

''Yerinde durmuş öylece oturup kitap okuyan bir kıza doğru gitti ve onun saçlarını çekti. Kız ağlayana kadar bunu yapmaya devam etti. Üstelik birbirlerini önceden tanımıyorlardı. Bunu neden yaptığını ona sorduğum zaman bunun acı verici olduğunu bilmesini istediğini söyledi.''

2. ''7 yaşındayken saman balyaları ile dolu bir ahırda oyun oynuyordum. Tavandan bir ambalaj ipi sarktığını fark ettim.''

2. ''7 yaşındayken saman balyaları ile dolu bir ahırda oyun oynuyordum. Tavandan bir ambalaj ipi sarktığını fark ettim.''

''Bunun dahiyane bir fikir olduğunu düşünüp bungee jumping yapmak üzere kendimi oraya bağlamaya çalıştım. Çok iyi bir şekilde bağlamıştım bağlamasına ama fark ettim ki kendimi çözmek için yapabileceğim hiç bir şey yoktu. Orada durmuş öylece sallanıyordum. Bir süre sonra biri beni buldu.''

3. ''Küçükken ilerde dur işaretinde durursan daha sonra dur işaretinde durmak gerekmediğini düşünmüyordum çünkü zamanda ileri gitmiş oluyordun. ''

3. ''Küçükken ilerde dur işaretinde durursan daha sonra dur işaretinde durmak gerekmediğini düşünmüyordum çünkü zamanda ileri gitmiş oluyordun. ''

4. ''Çocukken yemek konusunda oldukça seçiciydim. Ailem daha çok yememi sağlamak için, tabağımdaki her pirincin benim yemem için büyümesinin bir yılı aldığını söylüyorlardı. Her yıl sadece bir pirincin yetişebildiğini düşünerek bunu ciddiye aldım ve dolu tabağıma bakınca çok havalı hissettim.''

4. ''Çocukken yemek konusunda oldukça seçiciydim. Ailem daha çok yememi sağlamak için, tabağımdaki her pirincin benim yemem için büyümesinin bir yılı aldığını söylüyorlardı. Her yıl sadece bir pirincin yetişebildiğini düşünerek bunu ciddiye aldım ve dolu tabağıma bakınca çok havalı hissettim.''

5. ''Biri boğulduğu zaman "Yemek yanlış deliğe kaçmış " gibi ifadeler duyuyordum.''

''Bu da boğazımızda içecek ve yemeğin geçtiği ayrı bir delik olduğuna inanmamı sağladı. Buna 12 yaşımda boğazıma bir patates kızartması kaçana kadar inanmaya devam ettim.  Anneme sanırım içeceğin geçtiği deliğe kaçtı dedim ve onu oldukça şaşırttım.  Sonra bana işin aslını anlatması gerekti.''

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6. ''Çocukken bulutların fabrikalarda üretildiklerini düşünyordum. Sanırım okula giderken geçtiğim yoldaki fabrikaların bacalarından çıkan dumanlardan etkilenmişim.''

6. ''Çocukken bulutların fabrikalarda üretildiklerini düşünyordum. Sanırım okula giderken geçtiğim yoldaki fabrikaların bacalarından çıkan dumanlardan etkilenmişim.''

7. ''3 yaşındaydım. Ağlayarak babama doğru koştum ve kafamı vurduğumu söyledim. Bana ne olduğunu sorunca göstermek için tekrar kafamı vurdum.''

8. ''5 yaşındayken belime bir ip bağladım ve 6 metre yüksekliğinde bir ağaçtan atlamaya çalıştım. ''

''Annem beni o şekilde görünce kalbi ağzına geldi ama ben ona 'Endişelenme anne, ipin diğer ucunu ağaca bağladım bir şey olmaz.' dedim. Ama ipi ağacın altına bağlamışım.''

9. ''Çocukken insanların bir çeşit güvenlik odasında oturup kameralardan trafik ışıklarını kontrol ettiklerini düşünüyordum.''

9. ''Çocukken insanların bir çeşit güvenlik odasında oturup kameralardan trafik ışıklarını kontrol ettiklerini düşünüyordum.''

10. ''Çok küçükken TV'de gösterilecekler kısmının televizyona ne çıkacağını ona haber verdiğini düşünüyordum. Bu yüzden istediğim çizgi filmleri oraya yazmak istedim.''

10. ''Çok küçükken TV'de gösterilecekler kısmının televizyona ne çıkacağını ona haber verdiğini düşünüyordum. Bu yüzden istediğim çizgi filmleri oraya yazmak istedim.''
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11. ''5-6 yaşlarındayken trenimizin her hareket ettiği durakta makiniste teşekkür etme ihtiyacı hissettim.''

''Bunu yapmazsam bunun saygısızlık olacağını düşünüyordum. Annem için çok utanç verici olmuş olmalı. Sürücü kabininin camları buğuluydu ve her seferinde makinistin benim için camı indirmesi gerekiyordu.''

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