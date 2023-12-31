Çocukların Çok Tatlı Olsalar da Haylazlıkta Sınır Tanımadığını Kanıtlayan Kişiler
Çocukların Çok Tatlı Olsalar da Haylazlıkta Sınır Tanımadığını Kanıtlayan Kişiler
Bazen çocuklar beklenmedik şeyler yaparak bizi oldukça güldürebiliyorlar. Gelin bu çocuklar neler yapmışlar bakalım!
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1. ''İlk okul öğretmenliği yaptığım dönemlerde sınıfımda 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı.''
2. ''7 yaşındayken saman balyaları ile dolu bir ahırda oyun oynuyordum. Tavandan bir ambalaj ipi sarktığını fark ettim.''
3. ''Küçükken ilerde dur işaretinde durursan daha sonra dur işaretinde durmak gerekmediğini düşünmüyordum çünkü zamanda ileri gitmiş oluyordun. ''
4. ''Çocukken yemek konusunda oldukça seçiciydim. Ailem daha çok yememi sağlamak için, tabağımdaki her pirincin benim yemem için büyümesinin bir yılı aldığını söylüyorlardı. Her yıl sadece bir pirincin yetişebildiğini düşünerek bunu ciddiye aldım ve dolu tabağıma bakınca çok havalı hissettim.''
5. ''Biri boğulduğu zaman "Yemek yanlış deliğe kaçmış " gibi ifadeler duyuyordum.''
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6. ''Çocukken bulutların fabrikalarda üretildiklerini düşünyordum. Sanırım okula giderken geçtiğim yoldaki fabrikaların bacalarından çıkan dumanlardan etkilenmişim.''
7. ''3 yaşındaydım. Ağlayarak babama doğru koştum ve kafamı vurduğumu söyledim. Bana ne olduğunu sorunca göstermek için tekrar kafamı vurdum.''
8. ''5 yaşındayken belime bir ip bağladım ve 6 metre yüksekliğinde bir ağaçtan atlamaya çalıştım. ''
9. ''Çocukken insanların bir çeşit güvenlik odasında oturup kameralardan trafik ışıklarını kontrol ettiklerini düşünüyordum.''
10. ''Çok küçükken TV'de gösterilecekler kısmının televizyona ne çıkacağını ona haber verdiğini düşünüyordum. Bu yüzden istediğim çizgi filmleri oraya yazmak istedim.''
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11. ''5-6 yaşlarındayken trenimizin her hareket ettiği durakta makiniste teşekkür etme ihtiyacı hissettim.''
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