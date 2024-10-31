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Çocukları Hazırlayın, Hogwarts’a Gidiyoruz! Harry Potter Deneyimli Londra Turu

etiket Çocukları Hazırlayın, Hogwarts’a Gidiyoruz! Harry Potter Deneyimli Londra Turu

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 17:31

Harry Potter dünyasının büyüsünü yerinde yaşamak ister misiniz? O zaman çocuklarınızı hazırlayın, çünkü Temmuz 2025’te Londra’da unutulmaz bir Harry Potter macerası sizi bekliyor! Bu turda, hem Londra’nın büyüleyici noktalarını keşfedecek hem de kendinizi bir anda Hogwarts’taymış gibi hissedeceksiniz. Üstelik bu sadece çocuklar için değil, içindeki sihirbazı hala yaşatan herkes için! 

Hadi gelin, Harry Potter’ın dünyasında bizi bekleyen duraklara birlikte göz atalım.

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İlk durağımız, King’s Cross İstasyonu'ndaki meşhur Platform 9 ¾.

İlk durağımız, King’s Cross İstasyonu'ndaki meşhur Platform 9 ¾.

Bu istasyon, Harry’nin Hogwarts’a gitmek için kullandığı yer ve sizin de büyücülük dünyasına ilk adımı atacağınız yer olacak! Çocuklarınız bavullarını kapıp duvara doğru koşarken fotoğraf çekmeyi unutmayın. Sanki bir anda Hogwarts Ekspresi’ne binip maceraya atılacaklar gibi hissedecekler. İstasyondan ayrılırken herkesin yüzünde bir tebessüm olacak, çünkü bu, büyünün başlangıcı!

King’s Cross’tan çıktıktan sonra sırada Harry Potter evreninin çekildiği büyüleyici mekanlardan biri var: Warner Bros. Stüdyo Turu.

King’s Cross’tan çıktıktan sonra sırada Harry Potter evreninin çekildiği büyüleyici mekanlardan biri var: Warner Bros. Stüdyo Turu.

Filmlerin geçtiği gerçek setleri ziyaret etmek, sahnelerin arka planını görmek ve o meşhur Büyük Salon’da yürümek... Evet, hepsi bu stüdyoda sizi bekliyor. Çocuklar burada Harry’nin gözünden Hogwarts macerasını birebir yaşarken, siz de sahne arkasındaki sırları öğrenip hayran kalacaksınız. Bir büyücü dünyasının nasıl yaratıldığını gözlerinizle görmek inanılmaz olacak!

Tabii Harry Potter dünyasında sanatın da önemli bir yeri var. Bunun için sıradaki durak House of Minalima.

Tabii Harry Potter dünyasında sanatın da önemli bir yeri var. Bunun için sıradaki durak House of Minalima.

Burada, Harry Potter kitapları ve filmleri için yapılmış grafik tasarımları ve illüstrasyonları görebilirsiniz. Çocuklarınız Hogwarts mektuplarını, Daily Prophet gazetelerini yakından incelerken kendilerini büyücü dünyasına ait hissedecek.

Londra’da biraz daha dolaşalım ve Harry Potter filmlerinde Diagon Yolu olarak karşımıza çıkan Leadenhall Market’i ziyaret edelim.

Londra’da biraz daha dolaşalım ve Harry Potter filmlerinde Diagon Yolu olarak karşımıza çıkan Leadenhall Market’i ziyaret edelim.

Buraya adım attığınız an, Harry’nin Ollivanders’tan asasını aldığı sahneleri hatırlayacaksınız. Çocuklarınız bu tarihi pazarın içindeyken kendilerini büyü malzemeleri alıyormuş gibi hayal edecek. Diagon Yolu’ndaymış gibi gezmek, Londra sokaklarına bambaşka bir büyü katıyor.

Sırada, Oxford Üniversitesi var.

Sırada, Oxford Üniversitesi var.

Burası sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda Hogwarts’ın Büyük Salonu ve kütüphanesi için ilham kaynağı olmuş bir yer. Burada dolaşırken, kendinizi bir Harry Potter film setindeymiş gibi hissedeceksiniz. Çocuklar, üniversitenin gotik yapılarında büyücülük okuluna kabul edilmiş gibi etrafta koşturacak, bu büyüleyici atmosferde her an bir Hogwarts öğrencisi olabileceklerini düşünecekler.

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Tabii Londra’da gezerken Millennium Köprüsü'nden geçmeyi de unutmayın!

Tabii Londra’da gezerken Millennium Köprüsü'nden geçmeyi de unutmayın!

Harry Potter ve Melez Prens filminde Ölüm Yiyenlerin saldırısına uğrayan bu köprü, Thames Nehri üzerinde yer alıyor ve şehir manzarası eşliğinde film sahnelerini gözünüzde canlandırmak mümkün. Köprüyü geçerken çocuklarınızı aksiyon dolu bir Harry Potter sahnesinin içinde hayal edin. Macera tam da burada başlıyor!

Harry Potter evreninde bir başka gizemli durak olan 12 Grimmauld Place, Londra’daki Claremont Square’de bulunuyor.

Harry Potter evreninde bir başka gizemli durak olan 12 Grimmauld Place, Londra’daki Claremont Square’de bulunuyor.

Sirius Black'in evi olarak bilinen bu yer, Harry ve arkadaşlarının karanlık sırlar ve maceralar yaşadığı yerlerden biri. Çocuklarınızla burada yürürken, gizemli bir dünyaya adım atmış gibi hissedeceksiniz. Grimmauld Place’in gerçeğini görmek bile başlı başına heyecan verici!

Londra’nın en ünlü meydanlarından biri olan Piccadilly Circus, Ölüm Yadigarları filminde Harry, Hermione ve Ron’un Ölüm Yiyenlerden kaçış sahnesine ev sahipliği yapmıştı.

Londra’nın en ünlü meydanlarından biri olan Piccadilly Circus, Ölüm Yadigarları filminde Harry, Hermione ve Ron’un Ölüm Yiyenlerden kaçış sahnesine ev sahipliği yapmıştı.

Şimdi bu kalabalık meydanda dolaşırken kendinizi o heyecanlı sahneyi yeniden yaşıyor gibi hissedeceksiniz. Şehrin ortasında büyücülük dünyasının izlerini sürmek, hem çocuklar hem de yetişkinler için harika bir deneyim olacak.

Tabii tur biterken, Harry Potter temalı hediyelik eşya dükkanlarına uğramayı unutmayın.

Tabii tur biterken, Harry Potter temalı hediyelik eşya dükkanlarına uğramayı unutmayın.

Hogwarts evlerine ait atkılar, büyücü asaları ve daha birçok tematik ürün, hem çocuklar hem de yetişkinler için mükemmel birer hatıra olacak. Herkesin kendi asasıyla eve döneceğini hayal edin!

Son olarak, Londra’da yaz boyunca düzenlenen Harry Potter temalı etkinlikler ve interaktif gösteriler, turunuza eğlenceli bir dokunuş katacak.

Son olarak, Londra’da yaz boyunca düzenlenen Harry Potter temalı etkinlikler ve interaktif gösteriler, turunuza eğlenceli bir dokunuş katacak.

Çocuklar, Hogwarts’a kabul edilmiş gibi hissedecekleri bu etkinliklerde kendilerini sihirli dünyada bulacaklar. Gösterilerle dolu bu büyüleyici gün, herkes için unutulmaz bir deneyime dönüşecek!

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