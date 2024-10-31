Çocukları Hazırlayın, Hogwarts’a Gidiyoruz! Harry Potter Deneyimli Londra Turu
Çocukları Hazırlayın, Hogwarts’a Gidiyoruz! Harry Potter Deneyimli Londra Turu
Harry Potter dünyasının büyüsünü yerinde yaşamak ister misiniz? O zaman çocuklarınızı hazırlayın, çünkü Temmuz 2025’te Londra’da unutulmaz bir Harry Potter macerası sizi bekliyor! Bu turda, hem Londra’nın büyüleyici noktalarını keşfedecek hem de kendinizi bir anda Hogwarts’taymış gibi hissedeceksiniz. Üstelik bu sadece çocuklar için değil, içindeki sihirbazı hala yaşatan herkes için!
Hadi gelin, Harry Potter’ın dünyasında bizi bekleyen duraklara birlikte göz atalım.
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İlk durağımız, King’s Cross İstasyonu'ndaki meşhur Platform 9 ¾.
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King’s Cross’tan çıktıktan sonra sırada Harry Potter evreninin çekildiği büyüleyici mekanlardan biri var: Warner Bros. Stüdyo Turu.
Tabii Harry Potter dünyasında sanatın da önemli bir yeri var. Bunun için sıradaki durak House of Minalima.
Londra’da biraz daha dolaşalım ve Harry Potter filmlerinde Diagon Yolu olarak karşımıza çıkan Leadenhall Market’i ziyaret edelim.
Sırada, Oxford Üniversitesi var.
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