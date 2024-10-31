Çocukları Hazırlayın, Hogwarts’a Gidiyoruz! Harry Potter Deneyimli Londra Turu

Harry Potter dünyasının büyüsünü yerinde yaşamak ister misiniz? O zaman çocuklarınızı hazırlayın, çünkü Temmuz 2025’te Londra’da unutulmaz bir Harry Potter macerası sizi bekliyor! Bu turda, hem Londra’nın büyüleyici noktalarını keşfedecek hem de kendinizi bir anda Hogwarts’taymış gibi hissedeceksiniz. Üstelik bu sadece çocuklar için değil, içindeki sihirbazı hala yaşatan herkes için!

Hadi gelin, Harry Potter’ın dünyasında bizi bekleyen duraklara birlikte göz atalım.