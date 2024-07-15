Çocuklara Yaz Tatili için Aktivite Önerileri

Bilim ve Keşif Kitleri: Bilimsel deneyler yapabilecekleri kitler alarak meraklarını ve öğrenme isteklerini teşvik edebilirsiniz.

Hazine Avı: Evde veya bahçede bir hazine avı düzenleyerek çocukların ipuçlarını takip etmelerini ve bulmacaları çözmelerini sağlayabilirsiniz.

Doğa Günlüğü: Çocuklara doğada buldukları ilginç bitkileri, taşları veya hayvanları çizip not alabilecekleri bir doğa günlüğü tutmalarını önerebilirsiniz.

Bu aktivitelerle çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini ve sıkılmadan keyif almalarını sağlayabilirsiniz. Çocukların ilgi alanlarına göre bu önerileri çeşitlendirebilir ve tatili onlar için daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

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