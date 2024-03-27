Çocuklara İngilizce Olarak Aile Üyeleri ve Akraba Bağlarını Anlatmanın 10 Kolay Yolu
Çocuklara İngilizce Olarak Aile Üyeleri ve Akraba Bağlarını Anlatmanın 10 Kolay Yolu
İngilizceyi bir çocuğa öğretmek ya da bir çocuğun İngilizceyi öğrenmesi zor olabiliyor... Bunları kolay hale getirmenin yolu heyecanlı aktivitelerden geçer. Çocukları eğlendirerek hem aile üyeleri ve akrabalarını tanıtabilir hem de İngilizcelerini geliştirebilirsiniz!
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1. Rengarenk aile ağacı çizimi
2. Oyun oynayarak öğrenme
3. Aile ve akraba hikayelerini anlatma
4. Şarkı söyleme
5. Fotoğraf albümlerinin incelenmesi
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6. Çizgifilm ve videoların izletilmesi
7. Drama oluşturma ve rollerle gösterme
8. Resimlerle süslü kitap okuma
9. Aile üyelerinin ve akrabaların yaptığı çalışmaları gösterme
10. Aile ve akrabalarla bir araya gelerek vakit geçirme
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