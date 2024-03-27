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Çocuklara İngilizce Olarak Aile Üyeleri ve Akraba Bağlarını Anlatmanın 10 Kolay Yolu

etiket Çocuklara İngilizce Olarak Aile Üyeleri ve Akraba Bağlarını Anlatmanın 10 Kolay Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 17:01

İngilizceyi bir çocuğa öğretmek ya da bir çocuğun İngilizceyi öğrenmesi zor olabiliyor... Bunları kolay hale getirmenin yolu heyecanlı aktivitelerden geçer. Çocukları eğlendirerek hem aile üyeleri ve akrabalarını tanıtabilir hem de İngilizcelerini geliştirebilirsiniz!

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1. Rengarenk aile ağacı çizimi

Boyalarınızı alın ve çocuğunuzla kocaman bir ağaç çizin. Ağacın dallarına yerleştirdiğiniz akrabaların kimler olduğunu İngilizce bir şekilde belirtin. Çocuklarınızın İngilizce bir şekilde aile üyelerini ve akrabalarını öğrendiğini göreceksiniz!

2. Oyun oynayarak öğrenme

Kartlara aile bireylerinin ve akrabalarının olduğu fotoğrafları yapıştırarak oyun yapabilirsiniz. Üzerinde İngilizce kelimeler yazan bu kartlar sayesinde çocuklar eğlenerek öğrenebilir.

3. Aile ve akraba hikayelerini anlatma

Bir çocuğun en sevdiği şeylerden biri hikaye dinlemektir. Aile bireylerinin ve akrabalarının nasıl maceralar yaşadığını dinlemek eminim ilgisini çekecektir. Bir de İngilizce bir anlatım olursa... Heyecan ve öğrenme bir arada olur!

4. Şarkı söyleme

Basit İngilizce kelimelerin ve aile üyeleri ile akrabaların yer aldığı şarkıları söyleyerek çocuğun kolayca gelişimi sağlanabilir. Ritme kendini kaptırarak heyecanla şarkıyı söyleyeceğine şüphe yok!

5. Fotoğraf albümlerinin incelenmesi

Ailedeki insanların ve akrabaların değişik fotoğraflarını İngilizce konuşarak çocuklara göstermek kolayca gelişmelerine yarayabilir. Ailesini ve akrabalarını daha iyi tanıyan çocuğun İngilizce kelime haznesi genişler.

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6. Çizgifilm ve videoların izletilmesi

Rengarenk bir video ile çocuğun dikkatini çekebilirsiniz. Aile üyelerinin ve akrabalarının İngilizce konuşarak anlaştığı video sayesinde çocuk kolayca öğrenir.

7. Drama oluşturma ve rollerle gösterme

Salonunuzu tiyatro sahnesine çevirin ve bir sürü rol belirleyin! Aile üyelerinden ve akrabalardan oluşan rollerle İngilizce konuşulan bir drama oluşturmak çocuğun öğrenmesini kolaylaştırır.

8. Resimlerle süslü kitap okuma

Aile üyelerini ve akrabalarını anlatan resimli bir kitap herkesin ilgisini çeker. İngilizce anlatımı da eklediğimizde karşımızda mutlu ve öğrenen bir çocuk görürüz.

9. Aile üyelerinin ve akrabaların yaptığı çalışmaları gösterme

Çocuklar meraklı olur... Ailesinin ve akrabalarının hangi işlerde çalıştıklarını da merak eden minikler için İngilizce bir anlatım yaparak gelişimlerini sağlayabilirsiniz. Sadece meslek değil, hobilerinin de anlatılabileceği bir etkinlik yapılabilir.

10. Aile ve akrabalarla bir araya gelerek vakit geçirme

Herkesin bir araya geldiği tatlı bir ortam düşünün... Kendilerini İngilizce bir şekilde tanıtan aile üyelerinin ve akrabalarının olduğu bu ortamda çocuk kolayca öğrenebilir. Ayrıca kendisini başkalarına anlatarak İngilizce konuşmasını geliştirebilir.

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