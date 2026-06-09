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Çocuklara Doğayı Sevdirmek İçin Ailecek Denemeniz Gereken Doğa Aktiviteleri

etiket Çocuklara Doğayı Sevdirmek İçin Ailecek Denemeniz Gereken Doğa Aktiviteleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 12:03
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Tablet, telefon derken çocuklar dışarıda oynamayı unuttular. Çocukların doğayla bağlarını kuvvetlendirmek için ailecek bazı aktiviteler yapılabilir. Çocukların doğada keyifle vakit geçirmesini sağlayacak ailecek yapabileceğiniz aktiviteler neler?

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Kamp yapmak, en güzel doğa aktivitelerinden.

Kamp yapmak doğada vakit geçirmek için ideal aktivitelerden. Şehrinizdeki bir ormanlık alan ya da sahil kenarına gidip kamp yapabilirsiniz. Çocuğunuzla beraber çadır kurmak ve güzel bir kamp alanı hazırlamak çok eğlenceli olacaktır.

Koleksiyon için bir şeyler toplamayı deneyebilirsiniz.

Çocuklarla doğada yapılacak en iyi aktivite yaprak ya da taş koleksiyonu malzemesi toplamak. Yaprak koleksiyonu yapmak için beraber bir ormana gidebilir ve farklı yaprakları toplayabilirsiniz. Yaprak dışında kozalak, taş ve daha birçok şey toplamak mümkün. Topladıktan sonra yaprakların hangi ağaca ait olduğunu araştırarak çocuğunuzun doğa konusunda bilgilenmesini de sağlayabilirsiniz.

Yıldız gözlemine çocuklar bayılacak!

Çocuklar için yıldızları gözlemlemek çok farklı bir deneyim. Şehir ışıklarından uzakta bir yere giderek gece boyunca ailecek yıldızları izleyebilirsiniz. İzlerken çocuğunuza yıldızlar hakkında bilgi verebilirsiniz. Çocuklar bu aktivite ile hem yıldızları öğrenecek hem de farklı bir deneyim yaşayacaklar.

Hobi bahçesine ne dersiniz?

Çocuğunuzla doğada güzel vakit geçirmenin yollarından biri de hobi bahçeleri. Birlikte bir şeyler ekeceğiniz ve düzenli takip edeceğiniz böyle bir hobi bahçesinde çocuğunuzun sevdiği sebze ya da meyveleri yetiştirebilirsiniz. Çocuğunuz hobi bahçesi sayesinde doğada bol bol vakit geçirecek!

Kuşları seven çocuklar için kuş gözlemi güzel bir aktivite.

Kuş gözlemi, çocukların sevebileceği aktivitelerden. Dürbün alarak çocuğunuzla beraber kuş gözlemlemeye gidebilirsiniz. Öncesinde kuşlar hakkında araştırma yaparak gözlem sırasında gördüğünüz kuşlar hakkında konuşabilirsiniz. Çocuğunuzun doğada vakit geçirirken eğleneceği bir aktivite bu!

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En basit doğa aktivitesi yürümek.

Doğada yürüyüş yapmak, en ideal aktivitelerden. Tabii bu çocuklara sıkıcı gelebilir. Bunu daha eğlenceli hale getirmek için yürürken küçük oyunlar oynayabilirsiniz. Yürümek çocuğunuzun hem doğayı keşfedeceği hem de enerji atacağı güzel bir aktivite.

Böcekleri keşfetmeye ne dersiniz?

Çocuklar böcekleri farklı ve ilginç buluyorlar. O yüzden doğada böcekleri incelemek çocuğunuzun hoşuna gidebilir. Bir büyüteçle etraftaki farklı böcekleri keşfetmek çocuğunuz için heyecan verici bir aktivite çeşidi. Doğada uzun uzun vakit geçirmek için yakındaki bir ormana giderek böcek keşfi yapmanız mümkün.

Doğa fotoğrafları çekmeyi de deneyebilirsiniz.

Çocuğunuzla doğada fotoğraf çekerek de vakit geçirebilirsiniz. Farklı ve ilginç bulduğunuz şeylerin fotoğraflarını çekerek üzerine konuşmanız mümkün. Çocuklar için güzel bir doğada vakit geçirme aktivitesi bu!

Sahilde temizlik yapmak, doğada vakit geçirmek için ideal bir yöntem.

Çocuğunuzla hem doğada vakit geçirmek hem de çevre bilinci oluşturmak için bu aktivite ideal. Bu aktivite sayesinde çocuğunuza doğayı sevdirirken onu nasıl koruyacağını da öğretmiş oluyorsunuz. Sadece sözle değil, eylemle ona çevreyi korumayı göstermek için sahile giderek beraber temizlik yapabilirsiniz.

Gün batımını birlikte izleyebilirsiniz.

En basit aktivitelerden biri de gün batımını izlemek. Bunun için özel hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Evinizin balkonundan bile izleyebilirsiniz. Ama bu aktiviteyi daha güzel hale getirmek için gün batımının güzel göründüğü yerlere giderek birlikte güneş batana kadar izleyebilirsiniz. Sahilde özellikle gün batımı izlemenin keyfi çok başka!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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