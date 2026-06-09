Çocuklara Doğayı Sevdirmek İçin Ailecek Denemeniz Gereken Doğa Aktiviteleri

Çocuklarla doğada yapılacak en iyi aktivite yaprak ya da taş koleksiyonu malzemesi toplamak. Yaprak koleksiyonu yapmak için beraber bir ormana gidebilir ve farklı yaprakları toplayabilirsiniz. Yaprak dışında kozalak, taş ve daha birçok şey toplamak mümkün. Topladıktan sonra yaprakların hangi ağaca ait olduğunu araştırarak çocuğunuzun doğa konusunda bilgilenmesini de sağlayabilirsiniz.