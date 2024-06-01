Çocukken Yapmaktan Nefret Etsek de Şimdi En Sevdiğimiz Aktiviteler Haline Gelen 15 Madde

Küçükken hepimiz bir an önce büyüyelim istiyorduk. Bir kez büyüyünceyse aslında çocuk olmanın en iyisi olduğunu fark ettik. Bugün, çocukken sıkıcı gelse de, yetişkin olunca çok hoşumuza giden 15 maddeyi paylaşacağız.