Çocukken Yapmaktan Nefret Etsek de Şimdi En Sevdiğimiz Aktiviteler Haline Gelen 15 Madde
Çocukken Yapmaktan Nefret Etsek de Şimdi En Sevdiğimiz Aktiviteler Haline Gelen 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Küçükken hepimiz bir an önce büyüyelim istiyorduk. Bir kez büyüyünceyse aslında çocuk olmanın en iyisi olduğunu fark ettik. Bugün, çocukken sıkıcı gelse de, yetişkin olunca çok hoşumuza giden 15 maddeyi paylaşacağız.
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1. "Öğle uykusu için zaman bulabilmek."
2. "Genellikle bir ceza olarak verilen 'sessizlik' zamanları."
3. "Yapacak bir şeyinin olmaması ve tamamiyle boş geçen zamanlar."
4. "Erkenden uyuyabilmek."
5. "Annen ile beraber alışverişe gitmek ve her istediğinin alınması."
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6. "Ev yapımı sağlıklı anne yemekleri."
7. "Yaşından çok daha genç göstermek."
8. "Uykulu ve sakin pazar günlerinin güzelliği."
9. "Bütün gün evde kalabilmek."
10. "Benim yerime bütün sorumluluklarımı yapabilecek birisine sahip olmak."
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11. "Alışverişe gitmek küçükken çok sıkıcı geliyordu ama şimdi istediğim şeyleri alabilmek ve seçmek eğlenceli geliyor."
12. "Kahve içmeyi sevmiyordum çünkü acı geliyordu ama şimdi kahve olmadan yapamıyorum."
13. "Hediye olarak çorap veya kıyafet gelince hiç sevmiyordum ama şimdi sanırım en iyi hediyeler hep kıyafetlerle ilgili."
14. "Kız arkadaşın olması küçükken çok saçma geliyordu ama şimdi kız arkadaşıma sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum."
15. "Küçükken kampa gitmeyi hiç sevmiyordum ve ne zaman ailem gidecek olsa sızlanıyordum."
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