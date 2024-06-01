Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Çocukken Yapmaktan Nefret Etsek de Şimdi En Sevdiğimiz Aktiviteler Haline Gelen 15 Madde

Çocukken Yapmaktan Nefret Etsek de Şimdi En Sevdiğimiz Aktiviteler Haline Gelen 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 10:01

Küçükken hepimiz bir an önce büyüyelim istiyorduk. Bir kez büyüyünceyse aslında çocuk olmanın en iyisi olduğunu fark ettik. Bugün, çocukken sıkıcı gelse de, yetişkin olunca çok hoşumuza giden 15 maddeyi paylaşacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Öğle uykusu için zaman bulabilmek."

2. "Genellikle bir ceza olarak verilen 'sessizlik' zamanları."

2. "Genellikle bir ceza olarak verilen 'sessizlik' zamanları."

'Sessiz bir yaşamı çok özlüyorum...'

3. "Yapacak bir şeyinin olmaması ve tamamiyle boş geçen zamanlar."

4. "Erkenden uyuyabilmek."

4. "Erkenden uyuyabilmek."

5. "Annen ile beraber alışverişe gitmek ve her istediğinin alınması."

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Ev yapımı sağlıklı anne yemekleri."

6. "Ev yapımı sağlıklı anne yemekleri."

7. "Yaşından çok daha genç göstermek."

7. "Yaşından çok daha genç göstermek."

'36 yaşında bir kadın olarak sonunda bu özelliğimle mutluyum.'

8. "Uykulu ve sakin pazar günlerinin güzelliği."

9. "Bütün gün evde kalabilmek."

9. "Bütün gün evde kalabilmek."

10. "Benim yerime bütün sorumluluklarımı yapabilecek birisine sahip olmak."

'Doktora gitmenin bile bu kadar çok iş gerektirdiğini bilmiyordum...'

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Alışverişe gitmek küçükken çok sıkıcı geliyordu ama şimdi istediğim şeyleri alabilmek ve seçmek eğlenceli geliyor."

11. "Alışverişe gitmek küçükken çok sıkıcı geliyordu ama şimdi istediğim şeyleri alabilmek ve seçmek eğlenceli geliyor."

12. "Kahve içmeyi sevmiyordum çünkü acı geliyordu ama şimdi kahve olmadan yapamıyorum."

12. "Kahve içmeyi sevmiyordum çünkü acı geliyordu ama şimdi kahve olmadan yapamıyorum."

13. "Hediye olarak çorap veya kıyafet gelince hiç sevmiyordum ama şimdi sanırım en iyi hediyeler hep kıyafetlerle ilgili."

13. "Hediye olarak çorap veya kıyafet gelince hiç sevmiyordum ama şimdi sanırım en iyi hediyeler hep kıyafetlerle ilgili."

14. "Kız arkadaşın olması küçükken çok saçma geliyordu ama şimdi kız arkadaşıma sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum."

14. "Kız arkadaşın olması küçükken çok saçma geliyordu ama şimdi kız arkadaşıma sahip olduğum için çok mutlu hissediyorum."

15. "Küçükken kampa gitmeyi hiç sevmiyordum ve ne zaman ailem gidecek olsa sızlanıyordum."

15. "Küçükken kampa gitmeyi hiç sevmiyordum ve ne zaman ailem gidecek olsa sızlanıyordum."

'20'li yaşlarında bir genç olarak kamp yapmanın en sevdiğim şey olduğunu söyleyebilirim.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın