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Çocuğunuzun Sosyalliği Ne Seviyede?

etiket Çocuğunuzun Sosyalliği Ne Seviyede?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 12:46
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Çocuğunuz yeni girdiği bir ortamda hemen arkadaş ediniyor mu, yoksa kendi sessiz köşesine çekilip etrafında olup biteni izlemeyi mi tercih ediyor? 

İşte onun sosyal becerilerini ölçmenizi sağlayacak pedagoji temelli testimiz! Bakalım çocuğunuz ne kadar arkadaş canlısı ve sosyal?

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1. Bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığında nasıl davranır?

2. Parkta kendi başına oynarken bir çocuk gelip onunla arkadaş olmak isterse ne yapar?

3. Çok sevdiği ve sürekli ondan bahsettiği bir yakın arkadaşı var mı?

4. Bir grup projesine katıldığında görevi genelde ne olur?

5. Bir arkadaşı elindeki oyuncağı istediğinde ne tepki verir?

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6. Market veya kırtasiye gibi yerlerde çalışanlardan bir şey isteyecek olursa ne yapar?

7. Eve onun yaşlarında bir misafir çocuk geldiğinde nasıl davranır?

8. Birlikte oyun oynadığı bir çocuk düştüğünde ne tepki verir?

9. Boş gününde ona soracak olsanız dışarı mı çıkmak ister evde mi kalmak ister?

10. Peki rekabet gerektiren bir kutu oyununda başarısız olursa nasıl davranır?

Sosyal Kelebek

Sizin çocuğunuz gerçek bir sosyal kelebek. İlişki kurmaktan ve sosyalleşmekten o kadar hoşlanıyor ki girdiği hiçbir ortamda zorluk çekmeden arkadaşlık geliştirebiliyor. Onun bu doğuştan dışa yönük tarafı, bazen çevresindeki dünyayı da etkiliyor. Girdiği ortamda herkesle arkadaş olarak etkinliklerin ve oyunların daha keyifli ilerlemesine yardımcı oluyor. Lider ruhlu karakteri sayesinde oyunları kuran, herkes tarafından sevilen ve görev dağılımı yapan da o oluyor. Bu harika iletişim gücü ileride onun işine çok yarayacak!

Arkadaş Canlısı

Sizin çocuğunuz bir yandan sevgi pıtırcığı diğer yandan sosyal kelebek. Bu da onu sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamayan ama bunu, kendi tercihlerine göre yapan bir insan haline getiriyor. Bir ortama girdiğinde herkesle konuşma ve anlaşma yeteneği olsa da bu yeteneği ancak yakın arkadaşlarını veya sevdiği kişileri görünce kullanıyor. Bu kadar seçici ve bu kadar arkadaş canlısı olduğundan, yeni girdiği ortamlarda asla yadırganmadan seviliyor. Hassas ruhu, güçlü empati becerisi ve dışa dönük enerjisi, onu değerli arkadaşlıklar kurmaya itiyor. Bugün kurduğu ilişkilerin birçoğu yıllar sonra da devam ederse hiç şaşırmayın!

Gözlemci ve Seçici

Sizin çocuğunuz gözlemci ve aşırı seçici. Biraz da mükemmeliyetçi olduğunu söyleyebiliriz. Bir ortama girdiğinde ve yeni çocuklarla tanıştığında hemen atılmıyor da kendi köşesine çekilip biraz iç gözlem yapmayı tercih ediyor. Yüksek analitik zekası sayesinde ilk önce derin kişilik araştırmaları yapıyor, en sonunda mantığını dinleyerek kiminle anlaşacağına karar veriyor. Herkesle kolay kolay anlaşamayan yapısı, dışarıdan bakanlar için biraz soğuk görünüyor. Ama tercih ettiği ve mantığını kullanarak seçtiği insanlarla yakın arkadaş oluyor. Yine de onun bu aşamaya gelmesi için biraz ısınma ve gözlem süresine ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla girdiği ortamlarda zorla arkadaş ilişkileri kurmasındansa dilediği gibi gözlem yapması, belki de onun için en iyisi!

İçe Dönük

Sizin çocuğunuz hayalperest bir içe dönük. Bu nedenle girdiği kalabalık ortamlarda sosyal bataryası hemen bitiyor ve kendini yorgun, enerjisiz, mutsuz hissedebiliyor. Başkalarına kendini anlatmak ve başka çocuklarla tanışmak o kadar ilgisini çekmiyor ki ortamdan hemen kaçıp kurtulmak istiyor. Bu da onu, sosyalleşmesi gereken anlarda çok sinirli ve kızgın birine dönüştürüyor. Aslında iç dünyasının zengin olması iyi bir gelişme ve asla onda bir sorun olduğunu göstermiyor. Aksine onun kişisel alanlarına saygı duyan, benlik bilinci yüksek bir bireye dönüşeceğini gösteriyor. Kalabalık ve gürültülü ortamlardansa daha yaratıcı ve sakin ortamlara girmesi, onun yavaş yavaş ilişki geliştirmesine yardımcı olabilir.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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