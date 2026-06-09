Çocuğunuzun Sosyalliği Ne Seviyede?

Çocuğunuz yeni girdiği bir ortamda hemen arkadaş ediniyor mu, yoksa kendi sessiz köşesine çekilip etrafında olup biteni izlemeyi mi tercih ediyor?

İşte onun sosyal becerilerini ölçmenizi sağlayacak pedagoji temelli testimiz! Bakalım çocuğunuz ne kadar arkadaş canlısı ve sosyal?