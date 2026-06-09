Çocuğunuzun Sosyalliği Ne Seviyede?
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Çocuğunuz yeni girdiği bir ortamda hemen arkadaş ediniyor mu, yoksa kendi sessiz köşesine çekilip etrafında olup biteni izlemeyi mi tercih ediyor?
İşte onun sosyal becerilerini ölçmenizi sağlayacak pedagoji temelli testimiz! Bakalım çocuğunuz ne kadar arkadaş canlısı ve sosyal?
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1. Bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığında nasıl davranır?
2. Parkta kendi başına oynarken bir çocuk gelip onunla arkadaş olmak isterse ne yapar?
3. Çok sevdiği ve sürekli ondan bahsettiği bir yakın arkadaşı var mı?
4. Bir grup projesine katıldığında görevi genelde ne olur?
5. Bir arkadaşı elindeki oyuncağı istediğinde ne tepki verir?
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6. Market veya kırtasiye gibi yerlerde çalışanlardan bir şey isteyecek olursa ne yapar?
7. Eve onun yaşlarında bir misafir çocuk geldiğinde nasıl davranır?
8. Birlikte oyun oynadığı bir çocuk düştüğünde ne tepki verir?
9. Boş gününde ona soracak olsanız dışarı mı çıkmak ister evde mi kalmak ister?
10. Peki rekabet gerektiren bir kutu oyununda başarısız olursa nasıl davranır?
Sosyal Kelebek
Arkadaş Canlısı
Gözlemci ve Seçici
İçe Dönük
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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