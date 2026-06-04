Çocuğunuzun Sınav Stresini Azaltacak Şeyi Söylüyoruz!
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Sınav dönemi geldi çattı ve evdeki gerilim hattını hissedebiliyoruz. Çocuğunuz test kitaplarıyla boğuşurken siz de onun stresini azaltmak için çırpınıyor olabilirsiniz. Peki, ona şu an tam olarak neyin iyi geleceğini biliyor musunuz?
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1. Çocuğunuz sabah uyandığında ilk olarak ne yapar?
2. Son zamanlarda sık sık mide ağrısı veya baş ağrısı çekiyor mu?
3. Evde sınav lafı açıldığında odadaki atmosfer nasıl değişir?
4. Sınavla ilgili bir tavsiye verdiğinizde hemen savunmaya geçiyor mu?
5. Birlikte akşam yemeği yerken en çok ne konuşuluyor?
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6. Çocuğunuzun sınav bittiği gün ilk yapacağı şey sizce ne olur?
7. Çocuğunuzun uyku düzeni son zamanlarda ne durumda?
8. Çocuğunuzu ders çalışmaktan alıkoyan en büyük dikkat dağıtıcı şey ne?
Onunla sadece sohbet etmelisiniz.
Evde tam bir sessizlik sağlamalısınız.
Hemen bir dijital detoks yapmalısınız.
Günlük rutini hemen değiştirmelisiniz.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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