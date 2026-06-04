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Çocuğunuzun Sınav Stresini Azaltacak Şeyi Söylüyoruz!

etiket Çocuğunuzun Sınav Stresini Azaltacak Şeyi Söylüyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 10:46
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Sınav dönemi geldi çattı ve evdeki gerilim hattını hissedebiliyoruz. Çocuğunuz test kitaplarıyla boğuşurken siz de onun stresini azaltmak için çırpınıyor olabilirsiniz. Peki, ona şu an tam olarak neyin iyi geleceğini biliyor musunuz?

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1. Çocuğunuz sabah uyandığında ilk olarak ne yapar?

2. Son zamanlarda sık sık mide ağrısı veya baş ağrısı çekiyor mu?

3. Evde sınav lafı açıldığında odadaki atmosfer nasıl değişir?

4. Sınavla ilgili bir tavsiye verdiğinizde hemen savunmaya geçiyor mu?

5. Birlikte akşam yemeği yerken en çok ne konuşuluyor?

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6. Çocuğunuzun sınav bittiği gün ilk yapacağı şey sizce ne olur?

7. Çocuğunuzun uyku düzeni son zamanlarda ne durumda?

8. Çocuğunuzu ders çalışmaktan alıkoyan en büyük dikkat dağıtıcı şey ne?

Onunla sadece sohbet etmelisiniz.

Çocuğunuzun içi aslında o kadar dolu ki, sınav yükünün altında adeta eziliyor ve bu yüzden ufak şeylere bile hemen parlayıp alınabiliyor. Şu an onun ihtiyacı olan en son şey yeni bir ders taktiği, geleceğe dair bir nasihat ya da başarılı akrabaların örnekleri değil; sadece karşısına geçip kafasını dağıtacak, onu sınav dünyasından tamamen koparacak sıradan şeylerden bahsetmeniz. İçindekileri yargılanmadan, 'hadi dersine dön' baskısı hissetmeden dökebileceği, tıpkı iki eski dost gibi yapacağınız samimi bir konuşma ona dünyaları verecek.

Evde tam bir sessizlik sağlamalısınız.

Çocuğunuzun zihni etrafındaki her kafadan çıkan farklı seslerden, sürekli ne yapması gerektiğini söyleyen hocalardan ve iyi niyetli bile olsa evdeki bitmek bilmeyen o sınav muhabbetlerinden tamamen bloke olmuş durumda. Şu an sizden ekstra bir destek ya da planlama beklemiyor, aksine odasına çekilip sadece kendi sessizliğinde kalmaya ve kafasını toplamaya ihtiyaç duyuyor. Evde sınav, net, okul ve tercih gibi kelimeleri bir süreliğine tamamen rafa kaldırıp ona sadece huzurlu ve beklentisiz bir sığınak yaratırsanız, o zaten kendi dengesini bulacak.

Hemen bir dijital detoks yapmalısınız.

Çocuğunuz sınavın yarattığı o yoğun baskıdan ve kaygıdan kaçabilmek için bulduğu her fırsatta telefon ekranına, sosyal medyaya veya bilgisayar oyunlarına sığınıyor. Siz onun bu anlarda dinlendiğini düşünebilirsiniz ama o parlak ekranlar fark ettirmeden beynini daha çok yoruyor, odaklanma süresini kısaltıyor ve gizli bir stres dalgası yaratıyor. Hafta sonu telefonları evde bırakıp birlikte açık havaya çıkmak, doğada yürümek ya da ekransız, sadece baş başa geçireceğiniz birkaç saat zihnindeki o ağır yükü anında hafifletecek.

Günlük rutini hemen değiştirmelisiniz.

Aylardır aynı odada, aynı duvara bakarak sürekli okul, dershane ve ev üçgeninde sıkışıp kalmak çocuğunuzda zihinsel bir bıkkınlık ve yoğun bir monotonluk hissi yaratmış durumda. Bu tekdüzelik onun hem ders çalışma hevesini kırıyor hem de geleceğe dair umutsuz senaryolar üretmesine yol açıyor. Ders çalıştığı masanın yerini değiştirmek, odasına küçük ve renkli dokunuşlar yapmak ya da birkaç günlüğüne sessiz bir kütüphanede, hatta sakin bir kafede çalışmasını sağlamak o kronikleşen stresi anında kıracak.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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