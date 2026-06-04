Çocuğunuzun Sınav Stresini Azaltacak Şeyi Söylüyoruz!

Çocuğunuzun zihni etrafındaki her kafadan çıkan farklı seslerden, sürekli ne yapması gerektiğini söyleyen hocalardan ve iyi niyetli bile olsa evdeki bitmek bilmeyen o sınav muhabbetlerinden tamamen bloke olmuş durumda. Şu an sizden ekstra bir destek ya da planlama beklemiyor, aksine odasına çekilip sadece kendi sessizliğinde kalmaya ve kafasını toplamaya ihtiyaç duyuyor. Evde sınav, net, okul ve tercih gibi kelimeleri bir süreliğine tamamen rafa kaldırıp ona sadece huzurlu ve beklentisiz bir sığınak yaratırsanız, o zaten kendi dengesini bulacak.