Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandırmak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yöntem

etiket Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandırmak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yöntem

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 11:00

Çocuğunuza temizlik alışkanlığı kazandırmak, disiplin, öğretme ve örnek olma süreçlerini içeren uzun bir çabanın sonunda olur. Ama onlar zaten tüm bilgileri emmeye dünden hazırlar! Yöntemlere beraber göz atalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çocuklarınız için iyi bir rol model olun.

1. Çocuklarınız için iyi bir rol model olun.

Eğer siz, yemekten önce ellerinizi yıkamıyorsanız, uyumadan dişlerinizi fırçalamıyorsanız, çocuklarınızdan bunu beklemeniz bir hayal olur. Yapmanız gereken en önemli şey, iyi bir rol model olmak. Bu yüzden çocuklarınız için kullandığınız kelimelere ve en önemlisi davranışlarınıza  dikkat etmelisiniz. Çünkü çocuklar özellikle 0-3 yaş döneminde çok iyi gözlem yaparlar ve anne babalarını taklit etmeye de bayılırlar. Temizlik alışkanlığı kazandırmak için sizin de düzenli bir şekilde temizlik yapmanız ve bu konuda örnek olmanız önemlidir.

2. Temizliği eğlenceli aktivitelerle birleştirin.

Temizlik aktivitelerini eğlenceli hale getirerek çocuğunuzun ilgisini çekebilirsiniz. Örneğin, temizlik oyunları, şarkılar veya yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Saç tarama özellikle kız çocuklar için bir güzellik oyunu olarak algılanabilir. Yumuşak kıllı fırçalar, abartılı kostümler ve sevilen film müzikleri bu oyunun vazgeçilmez elemanlarıdır.

3. Bir işi kendi kendine yapabilmeleri için o konuda mükemmel olmalarını beklemeyin. Ellerinden geleni yapmalarına izin verin.

3. Bir işi kendi kendine yapabilmeleri için o konuda mükemmel olmalarını beklemeyin. Ellerinden geleni yapmalarına izin verin.

Zamanla yapa yapa öğrenecek ve bunu alışkanlık haline getirecekler. Unutmayın siz de zamanında bu şekilde öğrendiniz.

4. Mutlaka sorumluluk verin.

Çocuğunuza belirli görevler vererek sorumluluk duygusunu geliştirebilirsiniz. Odasını toplama, oyuncaklarını düzenleme gibi basit görevlerle başlayabilirsiniz.

5. Ödüllendirme sistemi kurmayı deneyebilirsiniz.

Temizlik görevlerini tamamladıklarında çocuğunuza ödüller vermek, onlara motive olmalarında yardımcı olur. Ödüller, küçük hediyeler, özel zaman veya aile aktiviteleri bunlara dahil olabilir. Hem minikle mutlu olsun hem de her yer temiz olsun! 😄

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Abartıdan uzak olmaya çalışın. Aşırı titizlik çocuğunuz için rahatsızlık verici olabilir.

Onun bir çocuk olduğunu ve çocukların ancak üstünü başını kirleterek mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyüyebileceğini unutmayın. Sürekli çocuğunuzun üstü kirlenmesin diye sulu boya yapmasına engel olursanız mesela, temiz olmak için yapılması gereken her şeyi itici bulabilir. Ölçülü olmaya gösterin.

7. Temizlik malzemelerini erişilebilir kılın.

Çocuğunuzun temizlik malzemelerine kolayca ulaşabilmesi, onun kendi başına görevlerini yerine getirmesini kolaylaştırır.

8. Temizliğin anlam ve önemini düzgün bir şekilde açıklayın.

Çocuğunuza temizlik yapmanın neden önemli olduğunu ve bu alışkanlıkların hayatlarına nasıl olumlu etki edeceğini anlatın. Bu durum onların motivasyonunu artırdığı gibi sizle olan iletişimini de daha iyi hale getirecek. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır diye boşa dememişler! 😊

9. Eğlenceli sabunluklardan edinebilirsiniz.

9. Eğlenceli sabunluklardan edinebilirsiniz.

Çocuğunuzun ilgisini çekebilecek figürlerden oluşan sabunluk, peçete gibi temizlik gereçleri edinebilirsiniz. Dikkatini çekecek ve özellikle el yıkamaktan çok hoşalanacak!

10. Onlara olumlu geri bildirimlerde bulunun.

10. Onlara olumlu geri bildirimlerde bulunun.

Çocuğunuzu tehdit etmeyin. 'Şimdi banyoya girmezsen sana çok sevdiğin o oyuncağı almam' tarzı cümleleri kurmamaya özen gösterin. Çocuğunuz temizlik görevlerini başarıyla tamamladığında olumlu geri bildirimlerde bulunun. Bu, onların özgüvenini artırır ve daha fazla sorumluluk almaya teşvik eder.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?