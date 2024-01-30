Çocuğunuza Temizlik Alışkanlığı Kazandırmak İçin Deneyebileceğiniz 10 Yöntem

Eğer siz, yemekten önce ellerinizi yıkamıyorsanız, uyumadan dişlerinizi fırçalamıyorsanız, çocuklarınızdan bunu beklemeniz bir hayal olur. Yapmanız gereken en önemli şey, iyi bir rol model olmak. Bu yüzden çocuklarınız için kullandığınız kelimelere ve en önemlisi davranışlarınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü çocuklar özellikle 0-3 yaş döneminde çok iyi gözlem yaparlar ve anne babalarını taklit etmeye de bayılırlar. Temizlik alışkanlığı kazandırmak için sizin de düzenli bir şekilde temizlik yapmanız ve bu konuda örnek olmanız önemlidir.