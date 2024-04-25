Çocuğunuza Küçük Yaşta Temizliği Aşılamak İçin Neler Yapmalısınız?

Bildiğimiz gibi çocuklar birer aynadır, genellikle ebeveynlerinin davranışlarını taklit ederler. Dolayısıyla, temizlik yaparken onların yanında olur ve onlara nasıl yapıldığını gösterirseniz, hemen öğrenir, hatta bunu bir oyun olarak görerek sizi tekrar edebilirler.

Kendi odanızı veya evinizi temizlerken, yaşam alanlarınıza titiz davranarak onlara örnek olun. Bu, temizlik yapmanın sıradan bir faaliyet olduğunu ve herkesin yapması gerektiğini öğretecektir.