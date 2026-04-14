article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Claude Çöktü mü? Yapay Zeka Uygulaması Claude'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 15:45

Son saatlerde Claude kullanıcılarının önemli bir kısmı platforma erişim sağlayamadığını bildiriyor. Uygulamaya giriş denemelerinde hata mesajları alınması, sayfanın yüklenmemesi ya da sistemin yanıt vermemesi kısa sürede “çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yoğun kullanım saatlerinde yaşanan bu tür kesintiler, yapay zekâ servislerinde zaman zaman karşılaşılan teknik dalgalanmalar arasında değerlendiriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Claude Çöktü mü?

Bir süredir kullanıcılar Claude'a erişemiyor. Genel tabloya bakınca bunun tamamen kalıcı bir çökme değil, daha çok geçici bir erişim dalgalanması olduğu düşünülüyor. Bu tarz durumlar genelde sistemin aynı anda çok fazla talep alması, arka planda yapılan bakım çalışmaları ya da sunucu taraflı kısa süreli hatalardan kaynaklanıyor. Özellikle yapay zekâ servislerinde yoğunluk artışı olduğunda, sistemler kullanıcıları geçici olarak beklemeye alabiliyor ya da tamamen yanıt vermeyi kesebiliyor.

Claude İçin Resmi Açıklama

Şu ana kadar Anthropic tarafından “genel bir büyük kesinti” olduğuna dair net ve detaylı bir açıklama yapılmış değil. Bu da sorunun daha çok bölgesel ya da kısa süreli bir teknik aksaklık olma ihtimalini güçlendiriyor. Yani tablo, global bir sistem çökmesinden ziyade “arada yaşanan servis kilitlenmesi” gibi duruyor.

Claude Erişim Problemi Ne Zaman Düzelecek?

Erişim sorunu yaşayan kullanıcıların büyük kısmında durum bir süre sonra kendiliğinden normale dönüyor. Bu tip olaylarda panik yapmaya pek gerek yok; çoğu zaman sistem birkaç saat içinde toparlanıyor ve erişim yeniden açılıyor. Yine de sorun uzarsa bu kez daha geniş çaplı bir altyapı problemi ihtimali konuşulabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın